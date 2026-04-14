Del 14 al 16 de abril llega el espectáculo en concierto de Ecos de la icónica banda argentina Soda Stereo en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Y si eres de los afortunados con boletos, a continuación te dejamos todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Soda Stereo en Palacio de los Deportes:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la terminan los conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche
Soda Stereo abre nuevas fechas para CDMX en abril de 2026
Soda Stereo abre nuevas fechas para CDMX en abril de 2026 (X/@sodastereo)

Posible setlist para Soda Stereo en Palacio de los Deportes del 14 al 16 de abril

La gira Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes del 14 al 16 de abril promete ser un espectáculo inolvidable para la agenda de conciertos en México 2026.

Pues en ella se reunirá a Zeta Bosio y Charly Alberti con un holograma de Gustavo Cerati, con ello se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Soda Stereo al Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. Ecos
  2. Juego de seducción
  3. Nada personal
  4. Hombre al agua
  5. Ella usó mi cabeza como un revólver
  6. Cuando pase el temblor
  7. Luna roja
  8. Toma la ruta
  9. (En) el séptimo día
  10. En la ciudad de la furia
  11. Sobredosis de TV
  12. Persiana americana
  13. Un misil en mi placard
  14. Zoom
  15. Planeador
  16. Final caja negra
  17. Primavera 0
  18. Prófugos
  19. De música ligera
  20. Zona de promesas