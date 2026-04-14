Del 14 al 16 de abril llega el espectáculo en concierto de Ecos de la icónica banda argentina Soda Stereo en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Y si eres de los afortunados con boletos, a continuación te dejamos todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Soda Stereo en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la terminan los conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche

Soda Stereo abre nuevas fechas para CDMX en abril de 2026 (X/@sodastereo)

Posible setlist para Soda Stereo en Palacio de los Deportes del 14 al 16 de abril

La gira Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes del 14 al 16 de abril promete ser un espectáculo inolvidable para la agenda de conciertos en México 2026.

Pues en ella se reunirá a Zeta Bosio y Charly Alberti con un holograma de Gustavo Cerati, con ello se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Soda Stereo al Palacio de los Deportes sean los siguientes: