El perreo intenso de Cachirula y Loojan llegan en concierto al Auditorio BB hoy viernes 5 de septiembre.

Así que te tenemos los detalles para que armes tu itinerario y no te pierdas de nada con el horario y hora en la que termina el concierto de Cachirula de 25 años de edad y Loojan en el Auditorio BB.

Horario y hora en la que termina el concierto de Cachirula y Loojan en Auditorio BB de hoy 5 de septiembre

Preparate para llegar a tiempo y hasta tu regreso a casa con el horario y hora en la que termina el concierto de Cachirula y Loojan de 31 años de edad, hoy viernes 5 de septiembre en el Auditorio BB, pues esto es lo que debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivoDuración: Se estiman 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Cachirula y Loojan se presentan en el Auditorio BB para un concierto lleno de perreo este 5 de septiembre

El Auditorio BB de la CDMX retumbara con el perreo intenso del dúo formado por Julieta García, mejor conocida como Cachirula y Eder Lujan o Loojan.

Pues Cachirula y Loojan se presentan en el Auditorio BB con concierto único para presentar en vivo su álbum Sexolandia.

Recuerda que en el Auditorio BB es el recinto para el concierto de Cachirula y Loojan, mismo que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.