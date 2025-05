MÉXICO EN DECADENCIA 🚨🚨🇲🇽



"Baby (remix)" de @cachirulaaa & @elmalibaby es la canción femenina mexicana más escuchada en Spotify México (#50) 🇲🇽🔝



"Que me lo mete en la cocina

Me da de su vitamina

Me deja la leche encima

Y si me preña, no se agüita

Y si es niña es bellaquita" pic.twitter.com/ljCf21LoMZ