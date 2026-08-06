Te contamos a qué hora termina el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional. Aquí el horario del 6 de agosto.

Susana Zabaleta ofrecerá un concierto íntimo para todos sus fanáticos en la Ciudad de México.

Horario del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional

El horario del 6 de agosto para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario quedó así:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Susana Zabaleta (Susana Zabaleta / Facebook)

La cantante Susana Zabaleta llega al Lunario del Auditorio Nacional con Tú Serás Mi Baby, para un concierto pensado para sus seguidores.

El evento contará con invitados como The Candy Singers y Ricardo Pérez, actual pareja de Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta también estará acompañada por los músicos que han formado parte de su trayectoria, con los que interpretará sus canciones más representativas de su carrera musical.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Si no quieres perderte el concierto de Susana Zabaleta, acá te damos la mejor ruta para llegar al Lunario.

En transporte público, la opción es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, tendrás que caminar unos metros para llegar al recinto que se ubica a mano derecha del edificio principal.

La dirección del Lunario del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.