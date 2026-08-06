Ya está todo listo para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional. Te damos setlist, horario y telonero para el 6 de agosto.

La cantante Susana Zabaleta se presenta en CDMX con “Tú serás Mi Baby”, un concierto íntimo para todos sus fanáticos.

Setlist del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional

El setlist del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional para el jueves 6 de agosto, sería este:

  • Tú Serás Mi Baby
  • Nosotros
  • Soy Loca Por Ti
  • Nos Hizo Falta Tiempo
  • Historia De Un Amor
  • Pecado Mortal
  • Ella y Él
  • Hasta La Raíz
  • La Mentira
  • Cuando Vuelva a Tu Lado
  • La Última Noche
  • Esta Tarde Vi Llover
  • A Medias
  • Contigo En La Distancia
  • Temes
  • Te Busqué
  • Quiero Sentir Bontio
  • Déjenme Si Esto Llorando
  • Macumba
  • Colores en el Viento
Susana Zabaleta, actriz.
Susana Zabaleta (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Horario del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional

El horario del 6 de agosto para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario, es este:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 1 hora y 30 minutos
  • Fin de concierto: 10:30 de la noche
Susana Zabaleta, actriz.
Susana Zabaleta, actriz. (Agencia México)

Telonero para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional

El concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional tendrá como grupo invitado a The Candy Singers.

De igual manera, Ricardo Pérez, actual pareja sentimental de Susana Zabaleta, aparecerá dentro del show.

Susana Zabaleta, actriz.
Susana Zabaleta, actriz. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)