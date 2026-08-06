Ya está todo listo para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional. Te damos setlist, horario y telonero para el 6 de agosto.
La cantante Susana Zabaleta se presenta en CDMX con “Tú serás Mi Baby”, un concierto íntimo para todos sus fanáticos.
Setlist del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional
El setlist del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional para el jueves 6 de agosto, sería este:
Música
¿A qué hora termina el concierto de María José en el Auditorio Nacional? Horario del 6 y 7 de agosto
Música
Concierto de María José en el Auditorio Nacional: setlist, horario y telonero para el 6 y 7 de agosto
Música
Conciertos en CDMX agosto 2026: fechas, artistas y sedes
Música
¿A qué hora termina el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional? Horario del 6 de agosto
Música
¿A qué hora termina CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes? Horario del 6 y 7 de agosto
Música
Concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes: setlist y telonero del 6 y 7 de agosto
- Tú Serás Mi Baby
- Nosotros
- Soy Loca Por Ti
- Nos Hizo Falta Tiempo
- Historia De Un Amor
- Pecado Mortal
- Ella y Él
- Hasta La Raíz
- La Mentira
- Cuando Vuelva a Tu Lado
- La Última Noche
- Esta Tarde Vi Llover
- A Medias
- Contigo En La Distancia
- Temes
- Te Busqué
- Quiero Sentir Bontio
- Déjenme Si Esto Llorando
- Macumba
- Colores en el Viento
Horario del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional
El horario del 6 de agosto para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario, es este:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 1 hora y 30 minutos
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional
El concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional tendrá como grupo invitado a The Candy Singers.
De igual manera, Ricardo Pérez, actual pareja sentimental de Susana Zabaleta, aparecerá dentro del show.