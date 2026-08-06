Ya está todo listo para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional. Te damos setlist, horario y telonero para el 6 de agosto.

La cantante Susana Zabaleta se presenta en CDMX con “Tú serás Mi Baby”, un concierto íntimo para todos sus fanáticos.

Setlist del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional

El setlist del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional para el jueves 6 de agosto, sería este:

Tú Serás Mi Baby

Nosotros

Soy Loca Por Ti

Nos Hizo Falta Tiempo

Historia De Un Amor

Pecado Mortal

Ella y Él

Hasta La Raíz

La Mentira

Cuando Vuelva a Tu Lado

La Última Noche

Esta Tarde Vi Llover

A Medias

Contigo En La Distancia

Temes

Te Busqué

Quiero Sentir Bontio

Déjenme Si Esto Llorando

Macumba

Colores en el Viento

Susana Zabaleta (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Horario del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional

El horario del 6 de agosto para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario, es este:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Susana Zabaleta, actriz. (Agencia México)

Telonero para el concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional

El concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional tendrá como grupo invitado a The Candy Singers.

De igual manera, Ricardo Pérez, actual pareja sentimental de Susana Zabaleta, aparecerá dentro del show.