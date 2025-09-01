¿Yeri Mua le teme a la muerte? Casi llorando responde luego de las amenazas que ha recibido de F.E.S. de Lonche de Huevito.

En un video de YouTube, Yeri Mua -de 23 años de edad- habla sobre la situación que está viviendo tras las amenazas de muerte que ha recibido para que no se presente en la Feria de Tijuana.

Esto piensa Yeri Mua de la muerte tras las amenazas que ha recibido de F.E.S. de Lonche de Huevito

Yeri Mua señaló a Lonche de Huevito como el responsable de las amenazas de muerte que ha recibido por parte de sus seguidores conocidos como F.E.S.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

En una entrevista con varios medios de comunicación, Yeri Mua fue cuestionada sobre si le teme a la muerte luego de que resurgió un video donde decían que perdería la vida joven.

Al borde del llanto, Yeri Mua señaló que en realidad no le teme a la muerte, pese a que ahora ha recibido varias amenazas que la ponen en riesgo.

Y es que de acuerdo con Yeri Mua sabe que el día que se muera, ella se va a ir contenta.

“No, no le temo a la muerte porque yo sé que el día que yo me vaya a la tumba, yo me voy a ir bien contenta” Yeri Mua

Con la voz entrecortada, Yeri Mua puntualizó que ha vivido su vida como ha querido y ha logrado apoyar a su familia.

En el video, Yeri Mua puntualizó que también ha logrado demostrarle a sus fans que no le teme a nadie y no se deja.

“Porque yo he vivido mi vida, he honrado a mis padres, les he dado todo a mi familia y le he demostrado a mis fans que soy una vieja llena de ovarios y que no se deja” Yeri Mua

¿Por qué Yeri Mua está siendo amenazada de muerte por F.E.S. de Lonche de Huevito?

A través de sus redes sociales, Yeri Mua denunció haber recibido amenazas de muerte en sus redes sociales.

Yeri Mua responsabilizó a Lonche de Huevito y a su comunidad de fans conocidos como F.E.S, esto luego de que habría convivido con el influencer en un yate.

Aunque se había mostrado que Yeri Mua y Lonche de Huevito tenían buena relación, todo cambió cuando ella acusó al influencer de haberla molestado.

Como respuesta, Yeri Mua habría contactado a la pareja de Lonche de Huevito para exponer una infidelidad del influencer.

Tras darse a conocer esta situación, F.E.S. de Lonche de Huevito comenzaron una campaña de acoso contra Yeri Mua.

Pero las cosas habían escalado a mas y es que Yeri Mua empezó a recibir amenazas de muerte en su contra.

De acuerdo con las publicaciones compartidas por Yeri Mua, los fans tratan de amedrentarla para que no se presente en show que tiene programado para el 14 de septiembre en Tijuana.