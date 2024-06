Jazpincita, la modelo argentina de OnlyFans, se convirtió en tendencia debido a una nueva polémica pero ahora escalando de nivel cayendo en pedofilia.

Pero ¿Y quién es la mencionada Jazpincita? Te contamos estos datos sobre la modelo y actriz porno:

Jazpincita, quien lleva por nombre Jazmín -con apellidos anónimos-, es natal de Martínez, Buenos Aires.

La modelo de OnlyFans cuenta que fue debido a sus decisiones de vida que se alejó de su familia, luego de tener anhelos -desde sus 18 años- de volverse famosa y generar buenas ganancias.

Por otra parte, cuenta que su vida en familia fue trágica no solo porque su padre lo abandonó, sino por el padrastro que su mamá le consiguió.

De pequeña, Jazpincita recuerda haber cambiado de escuela al menos 13 veces en la primaria y secundaria.

Actualmente, Jazpincita es del barrio de Belgrano.

Luego de un escándalo que tuvo, Jazpincita decidió sacar una canción, prometiendo que se vendrían otras que había compuesto y grabado en su computadora.

Jazpincita, la modelo de OnlyFans, tiene 23 años de edad.

Se cree que Jazpincita no está casada, pero en 2021 contó que tenía una relación desde hace 2 años.

Se desconoce el signo zodiacal de Jazpincita

Jazpincita está por tener su primer hijo, pues anunció que estaba embarazada.

Hasta el 2021, Jazpincita estudiaba marketing en la Universidad Argentina de la Empresa.

Actualmente, Jazpincita es modelo de OnlyFans y de EloPincante. Por otra parte, también es actriz porno y monetiza por medio de sus canales de difusión.

Asimismo, busca lanzarse como cantante, aunque no ha dicho si profesionalmente.

Jazpincita también tiene su academia llamada ‘Academia Pincita’, y aunque se desconoce sobre qué va su negocio tiene como descripción, “se tu propia jefa y emprende desde tu casa”.

Jazpincita ha estado metida en más de una polémica, aunque la más reciente es la que está causando mayor impacto.

Estas son las polémicas de Jazpincita:

La primera polémica que levantó Jazpincita fue cuando invitó a Cristian Pavón, jugador del Boca, a ir a su casa a enseñarle “lo que es una buena cogida”, esto como consuelo a que su equipo perdió contra el River.

Por otra parte, la segunda polémica de Jazpincita se puede categorizar por una propuesta sexual que le hizo a Lisandro López.

Ante ello, Micaela Tinelli, la novia de Lisandro López, contactó a Jazpincita diciéndole que se ubicara, pero lo único que recibí como respuesta fue la sugerencia de un trío.

Asimismo, en 2022 Jazpincita entró en conflicto hasta con María Becerra, pues aseguró que buscaba a su entonces novio Jei para seducirlo.

En un audio filtrado porque la propia María Becerra la llamó, se escucha a la cantante buscando empatía por parte de Jazpincita e incluso diciéndole que tiene inseguridades de la infidelidad de un ex.

“Como mujer te lo digo, una tiene inseguridades lamentablemente, me pasó que mi anterior pareja me engañó y me enteré por TikTok (...) estoy por dar un show en Río de Janeiro que puede ser el más importante de mi vida y veo esto [el mensaje de Jazpincita a Jei] y me pone mal”.

María Becerra, cantante.