Yeri Mua de 23 años de edad, está siendo amenazada de muerte y acusó a Víctor Ordóñez de ser él quien generó todo con la F.E.S, aunque días antes andaba de fiesta en un yate.

El 24 de agosto, Yeri Mua se subió a un yate en Miami, Estados Unidos, con Lonche de Huevito y Willito, además de otras influencers para una fiesta donde hubo descontrol.

Yeri Mua y Lonche de Huevito se fueron de fiesta en yate antes de su amenaza de muerte

La cantante Yeri Mua está siendo amenazada de muerte para no presentarse en la Feria de Tijuana junto a El Malilla, acusando a Lonche de Huevito de los hechos, pero antes todo era diferente.

Como parte del segundo día de Lonche de Huevito en Miami, Estados Unidos, el streamer anunció una fiesta en yate el 24 de agosto con Yeri Mua, Jaylin y más influencers.

Yeri Mua en stream con Lonche de Huevito y Willito. (@LoncheDeHuevito)

Con una transmisión en vivo desde la cuenta de Kick de Lonche, fue que presentó el stream como:

“Día 2 en Miami. Yate y fentanilo con Yeri Mua, Jailyne, Samulx, Willito & Rey Delacity”. Lonche de Huevito, influencer.

El stream inició cuando el team de Loche de Huevito estaba organizándose para ir al Yate y terminó tras 5 horas de transmisión y 318 mil visualizaciones del en vivo.

Ahora, Yeri Mua acusa que Lonche de Huevito es el responsable de sus amenazas de muerte recibidas para no ir a cantar a la feria de donde Marina del Pilar es gobernadora.

La acusación a Yeri Mua y el que la F.E.S sea señalado como un grupo ligado con el narcotráfico se suma a que Baja California es uno de los Estados más peligrosos en México.

¿Por qué inició la polémica de Yeri Mua con Lonche de Huevito?

A pesar de que Yeri Mua y Lonche de Huevito estuvieron muy divertidos en el stream que hicieron en la fiesta en el yate, luego todo se salió de control.

Las amenazas de muerte de la F.E.S como supuestamente llama Lonche de Huevito a sus fans, nacieron por el enojo de sus seguidores a acciones de Yeri Mua.

Y es que a pesar de que en el stream se mostraba todo bien entre Yeri Mua y Lonche de Huevito, luego la cantante expuso que él no dejaba de molestarla.

A pesar de que Yeri Mua no ha dejado claro a qué se refería con la molestia que Lonche de Huevito le estaba causando, le advirtió y reaccionó ventilándole una infidelidad.

Y es que Yeri Mua mostró que le mandó un mensaje a la novia de Lonche de Huevito para revelarle una infidelidad del streamer en el Supernova: Orígenes del que tenía hasta video.

Ante ello, el fandom de Lonche de Huevito habría explotado defendiéndolo, por lo que decidió amenazar a a Yeri Mua, a lo que él respondió diciendo que no limitaría a la F.E.S de comentarios porque eran libres.