La cantante Yeri Mua de 23 años de edad, está recibiendo amenazas de la F.E.S para no presentarse en la Feria de Tijuana y el video del integrante que la amenaza de muerte ya fue expuesto.

Junto con El Malilla, Yeri Mua se presentará en la Feria de Tijuana, pero ya recibió amenazas del que sería un grupo ligado al narcotráfico.

El video del integrante de F.E.S que amenaza de muerte a Yeri Mua con una katana

Yeri Mua y su familia están siendo amenazados de muerte si la cantante se presenta en la Feria de Tijuana - de donde Marina del Pilar es gobernadora- el 14 de septiembre y un ‘cuerno de chivo’ pasaron a una katana.

Si algo me pasa ahí está todo sale vale 🙏🏻 ahí está qn administra el grupo de quienes me andan amenazando, su influencer que aparentemente tiene un grupo dedicado a estas cosas nada legales pic.twitter.com/y3WyP9XveT — tu bratz favorita (@yerimua) August 31, 2025

Por medio de las redes sociales de Yeri Mua, la cantante compartió un video donde se le amenaza de muerte asegurando que utilizaría una katana para ello, según integrante de un grupo delictivo en uno de los 5 estados más peligrosos en México.

Asimismo, en el video del integrante del supuesto grupo delictivo con siglas F.E.S le advierte que no son “niños de 13 años” como ella los llamó y la amenaza con matarla.

“Síguete pasando de verga insultando a la F.E.S diciéndonos niños de trece años, ponte bien verga mija. No nos digas niños cagados porque te va a cargar la verga, mija”. Integrante de F.E.S

En un primer momento se dijo que la F.E.S estaba amenazando a Yeri Mua con un ‘cuerno de chivo’, pero en este segundo el integrante menciona que no usan eso mostrando su katana.

“Yo no soy de andar trayendo pistolas, yo no te voy a disparar mija. A mí me gusta ver sufrir a la gente. Mira nada más, te voy a dar una probadita, con este mija, en el mero cuello mija”. Integrante de F.E.S

Incluso el integrante de F.E.S amenaza con dañar a las mascotas de Yeri Mua.

Integrante de la F.E.S amenaza a Yeri Mua con una katana. (Twitter/mentado_seven7 / Tomada de video)

Yeri Mua pide a sus seguidores guardar el video donde integrantes de la F.E.S la amenazan

El video donde integrante de la F.E.S amenaza de muerte a Yeri Mua fue difundido por la cantante y ahora pide que lo guarden y tomen captura de pantalla a todo.

“Si algo me pasa ahí está todo, sale vale. Ahí está quien administra el grupo de quiénes me están amenazando, su influencer que aparentemente tiene un grupo dedicado a estar cosas nada legales”. Yeri Mua, cantante.

Yeri Mua pide a sus seguidores que guarden capturas de su amenazante de la F.E.S (@yerimua)

El grupo que menciona Yeri Mua está en X, antes Twitter, es una comunidad llamada F E S con descripción “predicar la palabra de Dios” y con más de 47 mil miembros.

El administrador es identificado como Lonche de Huevito, un streamer que hace contenido en Kick y que ella menciona como “su influencer” de la F.E.S.

Con respecto del video, este fue publicado por el usuario 7 con arroba mentado_seven7 que forma parte de la comunidad en X de la F.E.S con ubicación en Culiacán, Sinaloa, y cuenta en Twitter creada en mayo 2024.

Este usuario solo forma parte de la comunidad que sigue el grupo de F.E.S en X, Twitter, pero no tiene rol como administrador o moderador de donde salen las amenazas a Yeri Mua.