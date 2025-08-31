Yeri Mua solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum tras recibir amenazas de muerte por un show en la ciudad de Tijuana, en Baja California.

Fue a través de sus redes sociales en donde Yeri Mua pidió la ayuda de Claudia Sheinbaum para investigar a los presuntos responsables de las amenazas en su contra.

Y es que la cantante Yeri Mua responsabilizó de las amenazas de muerte en su contra al también influencer Víctor Ordoñez, conocido como "Lonche de huevito", a quien señaló de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Yeri Mua solicita intervención de Sheinbaum tras recibir amenazas de muerte por show en Tijuana

Tras señalar al influencer Víctor Ordoñez y sus seguidores de ser los responsables de las amenazas de muerte en su contra y su familia por un show en en Tijuana, Baja California, Yeri Mua solicitó la intervención de las autoridades, en especial de Claudia Sheinbaum.

En su mensaje publicado mediante sus historias de Instagram, Yeri Mua acusó que los fanáticos de “Lonche de huevito” estaban actuando como si fueran integrantes de “un cártel” .

Es por ese motivo que manifestó su acción de etiquetar a las autoridades, pues cuestionó que publicaran mensajes amenazantes en su contra donde incluían armas de fuego y mantas en su contra.

Al respecto, Yeri Mua incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitarle que investigara a Víctor Ordoñez y a sus seguidores.

La creadora de contenido y cantante señaló que dicho influencer podría tener vínculos con integrantes del narcotráfico, por lo que instó a que las autoridades revisaran esta situación.

Yeri Mua señaló que “había algo raro” al rededor de Víctor Ordoñez, pues cuestionó la forma en que actuaban tanto él como los fanáticos del mismo.

De igual forma pidió que le fuera investigada su visa, y todo aquello que podría indicar alguna relación de “Lonche de huevito” con con grupos del narcotráfico.

Yeri Mua pidió a sus seguidores que la ayudaran a que el mensaje llegara a la presidenta Claudia Sheinbaum, toda vez que señaló la gravedad de que hayan colocado mantas en su contra.

Yeri Mua solicita intervención de Sheinbaum tras recibir amenazas de muerte por show en Tijuana (Captura)

Yeri Mua solicita intervención de Sheinbaum tras recibir amenazas de muerte por show en Tijuana

En redes sociales Yeri Mua dio a conocer que recibió amenazas de muerte por un show anunciado en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La creadora de contenido y cantante indicó que se colgaron mantas y se publicaron mensajes amenazantes para que no se presente en Tijuana.

De acuerdo con la información, Yeri Mua se presentará el 14 de septiembre de 2025 en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tijuana, concierto que dijo no cancelará pese a las amenazas.

Yeri Mua manifestó que no tenía miedo ante lo desagradable de la situación, por lo que insistió en que no dejaría de trabajar y continuaría con su agenda como la tiene programada.