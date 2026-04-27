El Pepsi Center WTC será el recinto para el regreso de la banda escocesa del rock alternativo, Travis a la CDMX en concierto.

Esto como parte de su gira mundial de Travis y que los trae a México, tras dos años de su última presentación en el Corona Capital 2024.

Fechas, boletos y preventa para concierto de Travis en el Pepsi Center

No te quedes sin ver a Travis en el Pepsi Center, pues los detalles de fechas, boletos y preventa para el concierto en la CDMX son los siguientes:

Fecha: Miércoles 14 de octubre 2026 en el Pepsi Center WTC

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta fans 28 de abril 2026 a las 11:00 de la mañana

Preventa Banamex: 30 de abril desde las 11:00 am

Venta general y taquillas de los recintos: 1° de mayo 2026 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse, la distribución será la siguientes:

General de pie Banamex VIP Sección C

Travis en México: fechas, boletos y preventa (OCESA)

Así podrás registrarse para la venta fans de boletos de Travis en el Pepsi Center

Para los más fans de Travis, su concierto en el Pepsi Center tendrá venta exclusiva de boletos, la cual se realizará este mismo martes 28 de abril 2026 a las 11:00 de la mañana y hasta las 11:59 pm de ese mismo día.

Si quieres acceder a la venta fans de boletos de Travis en el Pepsi Center deberás registrarte en travisonline.com, siguiendo estos pasos:

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