Para recordar el legado de Giorgi Armani, diseñador que murió a los 91 años, puedes ver estos producciones gratis en YouTube:

Inside Giorgio Armani’s Fashion Legacy Armani - Discovering Fashion Made In Milan

Documentales en YouTube sobre la vida del diseñador Giorgi Armani: Inside Giorgio Armani’s Fashion Legacy

El medio The Bussines of Fashion produjo esta entrevista de YouTube sobre el legado en la moda de Giorgio Armani.

Inside Giorgio Armani’s Fashion Legacy fue lanzado en 2015 antes de la inauguración de Armani/Silos, un nuevo museo que alberga el vasto archivo de Armani en la actualidad.

La charla se dio entre el editor en jefe de Bussines of Fashion Imran Amed-de 50 años de edad- y el diseñador italiano.

Tanto Giorgio Armani como Imran Amed conversan sobre el museo Armani / Silos y su legado como empresario.

Sin duda el documental es una pieza imperdible para comprender lo que significa Giorgio Armani en la industria de la moda y el estilo de vida de lujo.

Documentales en YouTube sobre la vida del diseñador Giorgi Armani: Armani - Discovering Fashion

True Story Documentary Channel publicó en 2022 el documental Armani - Discovering Fashion dirigido por Lindy Saville.

Se trata de una producción en la que se recorre toda la vida de Giorgio Armani analizando los momentos más destacados de ella.

El documental cuenta con las intervenciones de escritores y periodistas de moda del Reino Unido, quienes desmenuzan al icónico diseñador.

Documentales en YouTube sobre la vida del diseñador Giorgi Armani: Made In Milan

El director Martin Scorsese- de 82 años de edad- también pondría bajo su lente a Giorgio Armani con el cortometraje documental Made In Milan de 1990.

Durante la cinta vemos a Giorgio Armani prepararse para un desfile además de que comparte su estilo icónico para vestir.

Así como la historia de su familia y habla sobre Milán con tomas panorámicas de la ciudad italiana.

Para Martin Scorsese, Made In Milan representó su primer corto documental desde que filmó en 1978 American Boy: Un perfil de Steven Prince.