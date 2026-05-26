María Levy, hija de Mariana Levy, ya es mamá. Sussan Tauton confirmó el nacimiento de la bebé.

La hija mayor de Mariana Levy se convirtió en mamá durante la tercera semana de abril y sería una niña, según reveló Sussan Tauton, novia de Coco Levy.

María Levy ya es mamá y tuvo una niña

Sussan Tauton confirmó que Coco Levy sigue en contacto con los hijos de Mariana Levy, y terminó revelando que María López Levy ya es mamá.

Según reveló, la hija de Mariana Levy fue mamá a mediados de abril y tuvo una niña con su pareja, Fernando de Yolanda.

María Levy, fotógrafa. (@marialevyy)

La joven fotógrafa es hija de la actriz Mariana Levy y el actor Ariel López Padilla; asimismo, se sabe que María Levy tiene 30 años de edad.

Sussan Tauton mencionó que Coco Levy estaba muy emocionado por el nacimiento de su sobrina-nieta.

Hasta el momento, María Levy no ha hecho oficial la noticia y sus hermanos no se han manifestado por el nacimiento de su sobrina.

Así ha sido la discreta vida de María Levy

María Levy nació el 28 de marzo de 1996, fruto de la relación entre Mariana Levy y Ariel López Padilla.

Tras la muerte de Mariana Levy en 2005, María Levy vivió con Talina Fernández.

La joven se ha mantenido lejos de los medios y enfocó su carrera a la fotografía; actualmente es una reconocida artista visual.

María Levy y Talina Fernández. (@talinafernandezoficial / Instagram)

María Levy ha sido pareja desde hace varios años de Fernando de Yolanda, con quien ahora tiene una niña.

La familia de María Levy se ha enfrentado a duras pérdidas que iniciaron con la muerte de su madre, Mariana Levy.

Posteriormente, su abuela Talina Fernández murió en 2023 y su tío Patricio Levy falleció al año siguiente.

María Levy no ha mencionado nada del nacimiento de su hija y hasta el momento su familia sigue sin manifestarse tras la feliz noticia.