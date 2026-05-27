El ingeniero Carlos Slim delineó su visión sobre el futuro de Pemex, recomendando que la paraestatal concentre sus esfuerzos exclusivamente en la producción de petróleo para superar sus retos financieros y operativos.

Slim, de 86 años de edad respaldó la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar 1.8 millones de barriles diarios y sugirió una estrategia flexible según el precio internacional del petróleo.

Además, destacó la urgencia de aprovechar el gas natural, la necesidad de financiamiento privado en campos como Ixachi y calificó de “irracional” proyectos costosos como Lakach.

Ixachi, yacimiento terrestre ubicado en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz (Especial)

Slim delinea estrategia para Pemex

Carlos Slim Helú delineó en su conferencia anual del 26 de mayo de 2026 lo que considera debe ser la estrategia central para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Su recomendación principal es clara: Pemex debe concentrarse exclusivamente en producir petróleo, ya que la baja producción, sumada a una estructura de costos y gastos excesiva, representa su mayor punto débil.

Para Slim, alcanzar los niveles de extracción deseados es la vía para sanear las finanzas de Pemex y México.

Juan Carlos Carpio Fragoso supervisando la Refinería Olmeca en Dos Bocas (X | @Pemex)

A continuación, se detallan los puntos clave de la propuesta de Carlos Slim para Pemex:

Meta para Pemex: Apoyó la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios.

Producción de Pemex: Propuso aumentar la producción cuando baje el precio del petróleo y reducirla cuando suba, para mantener equilibrio financiero.

Uso del gas natural

Inversión privada: Ante la falta de recursos de Pemex, destacó los acuerdos con empresas privadas y puso como ejemplo el campo Ixachi del que se extra gas en tierra

Critica proyectos costosos: Slim calificó de “irracional” invertir en proyectos complejos como Lakach, en aguas profundas.

Campo Lakach (Especial)

Carlos Slim también señaló que, a diferencia de otros sectores como la construcción o la infraestructura, Pemex no es un gran generador de empleo directo, sino una fuente de valor a través del recurso extraído.

Por ello, considera que el éxito de la estrategia gubernamental dependerá de la celeridad con la que se logren incrementar las reservas y la producción mediante el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.