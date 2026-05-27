Junior H tendrá un concierto en 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aquí te decimos la fecha, precio de los boletos y preventa:
- Fecha: sábado 30 de enero de 2027
- Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
- Apertura de puertas: 7:00 p.m.
- Hora: 9:00 p.m.
- Venta general: miércoles 27 de mayo a las 11:00 a.m.
- Boletera: Funticket
Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios de los boletos
“La Letra Muda Tour” de Junior H llegará a las CDMX el 30 de enero de 2027 con estos precios de boletos:
- Cabecera general: 870 pesos
- Platea cabecera B: 1,240 pesos
- Platea cabecera A: 1,430 pesos
- General: 1,490 pesos
- Preferente: 1,670 pesos
- Freedom: 2,050 pesos
- Sad Boyz Zone: 2,480 pesos
- Platea B: 1,740 - 3,040 pesos
- Platea A: 2,360 - 3,720 pesos
- Palcos (BOXES): 6,200 pesos
La venta de los boletos será a través de Funticket y los precios mostrados no tienen los recargos que suele aplicar la boletera.
¿Dónde se ubica el Estadio Ciudad de los Deportes?
El Estadio Ciudad de los Deportes se ubica en la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez.
La opción más rápida es la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús, la cual está a unos pasos del lugar.
También puedes llegar por Metro y la estación más cercana al Estadio Ciudad de los Deportes es San Antonio de la Línea 7 y está a 15 minutos del recinto.
Junior H no tendrá concierto en la CDMX este 2026
El “Lágrimas 2026″, la gira de Junior H, no contempló conciertos en la CDMX, aunque durante mayo se presentó en diversos países de Latinoamérica.
Junior H tiene programados conciertos en:
- 27 de mayo: Santiago, Chile en la Arena Movistar
- 30 de mayo: Guatemala en Estadio Cementos Progreso
El cantante también planeó un concierto en Guadalajara el 29 de enero de 2027 y los boletos ya están a la venta:
- General: 740 pesos
- Palcos: 1,240 pesos
- Segundo Tendido: 1,740 pesos
- Primer Tendido: 2,240 pesos
- Barrera: 3,360 pesos
- Diamante: 4,490 pesos