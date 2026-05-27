Junior H tendrá un concierto en 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aquí te decimos la fecha, precio de los boletos y preventa:

Fecha: sábado 30 de enero de 2027

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Hora: 9:00 p.m.

Venta general: miércoles 27 de mayo a las 11:00 a.m.

Boletera: Funticket

Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios de los boletos

“La Letra Muda Tour” de Junior H llegará a las CDMX el 30 de enero de 2027 con estos precios de boletos:

Cabecera general: 870 pesos

Platea cabecera B: 1,240 pesos

Platea cabecera A: 1,430 pesos

General: 1,490 pesos

Preferente: 1,670 pesos

Freedom: 2,050 pesos

Sad Boyz Zone: 2,480 pesos

Platea B: 1,740 - 3,040 pesos

Platea A: 2,360 - 3,720 pesos

Palcos (BOXES): 6,200 pesos

La venta de los boletos será a través de Funticket y los precios mostrados no tienen los recargos que suele aplicar la boletera.

Junior H dará un concierto en la CDMX (Funticket)

¿Dónde se ubica el Estadio Ciudad de los Deportes?

El Estadio Ciudad de los Deportes se ubica en la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez.

La opción más rápida es la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús, la cual está a unos pasos del lugar.

También puedes llegar por Metro y la estación más cercana al Estadio Ciudad de los Deportes es San Antonio de la Línea 7 y está a 15 minutos del recinto.

Junior H no tendrá concierto en la CDMX este 2026

El “Lágrimas 2026″, la gira de Junior H, no contempló conciertos en la CDMX, aunque durante mayo se presentó en diversos países de Latinoamérica.

Junior H tiene programados conciertos en:

27 de mayo: Santiago, Chile en la Arena Movistar

30 de mayo: Guatemala en Estadio Cementos Progreso

El cantante también planeó un concierto en Guadalajara el 29 de enero de 2027 y los boletos ya están a la venta:

General: 740 pesos

Palcos: 1,240 pesos

Segundo Tendido: 1,740 pesos

Primer Tendido: 2,240 pesos

Barrera: 3,360 pesos

Diamante: 4,490 pesos