Timbiriche compartió un comunicado para deslindarse de la nueva serie de ViX, pero llamó la atención que solo seis de sus integrantes lo firmaron.

Al final del comunicado contra la serie de ViX sobre Timbiriche pueden verse las firmas de:

Los integrantes que iniciaron el grupo compartieron el comunicado contra la serie de ViX a excepción de Paulina Rubio, quien no se ha manifestado por este proyecto.

Timbiriche comparte comunicado sobre la serie de ViX (X/@SashaSokol)

Solo 6 integrantes de Timbiriche firmaron el comunicado contra la serie de ViX

Aunque a lo largo de su historia, Timbiriche ha tenido 20 integrantes, el comunicado contra la serie de ViX fue firmado solo por los miembros fundadores, a excepción de Paulina Rubio.

Timbiriche ha tenido a los siguientes integrantes a lo largo de 12 años de trayectoria:

Los integrantes originales de Timbiriche expusieron en su comunicado que no fueron consultados para realizar la serie de ViX y tampoco autorizaron el uso de su imagen, así como de su voz o identidad.

Paulina Rubio no formó parte del comunicado a pesar de que la serie de ViX utiliza su nombre e imagen, y hasta el momento no se ha pronunciado sobre la serie.

La serie de Vix se estrenará en medio de la polémica con los integrantes de Timbiriche

El 9 de octubre se estrena por ViX la serie de Timbiriche, sobre la que su productor Pablo Cruz expresó que es una inspiración y no estaba basada en la vida real.

Horas después de la presentación de la serie de Timbiriche a los medios el 6 de octubre de 2026, los exintegrantes del grupo compartieron un comunicado manifestando su desacuerdo.

Expresaron que no saben de qué trata la serie, ya que no fueron consultados y acusaron que esta habla de ellos, sus familias y carrera sin pedir su autorización.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros” Timbiriche