La nueva serie de Timbiriche en ViX llega envuelta en polémica luego de que seis exintegrantes de la emblemática agrupación se deslindaran públicamente del proyecto.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan” Timbiriche

A pocos días de su estreno, Diego Schoening, Alix Bauer, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol aseguraron que no fueron consultados para la construcción de la historia ni dieron autorización para el uso de sus nombres en pantalla.

Además, los seis exintegrantes expresaron preocupación por la combinación de hechos reales con elementos de ficción, especialmente al abordar episodios personales que involucran a integrantes del grupo y momentos sensibles de su trayectoria.

Timbiriche comparte comunicado sobre la serie de ViX (X/@SashaSokol)

Timbiriche se deslinda de la nueva serie de ViX a días de su estreno

ViX anunció el estreno de la serie de Timbiriche el 9 de octubre y sus primeros avances mostraron que habrá un capítulo enfocado en el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.

Seis exintegrantes de Timbiriche compartieron un comunicado para deslindarse de la serie y aclarar que no fueron consultados para crear este proyecto. Los firmantes fueron:

Los exintegrantes de Timbiriche mencionan que desconocen el contenido de la serie y no fueron consultados para estructurar la historia, a pesar de que los personajes llevan su nombre.

“Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad. Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido” Timbiriche

Timbiriche expresó su preocupación por la mezcla de una historia de la vida real con ficción, la cual puede afectar a sus integrantes.

“Sabemos que se presenta como una historia friccionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron” Timbiriche

Los integrantes de Timbiriche expresan que inspirarse en acontecimientos es diferente a crear historias alrededor de personas reales y más cuando la trama habla de experiencias más allá de los profesional.

Productor de la serie de Timbiriche dice que la serie es una “inspiración”

El martes 6 de octubre fue la conferencia de prensa de la serie de ViX Timbiriche y su productor, Pablo Cruz, expresó que la serie es una ‘inspiración’, no historia basada en hecho reales.

Por lo que la serie se estaría aclarando que la historia no será fiel a los hechos ocurridos en la vida real, por lo que puede haber toques de ficción.

Pablo Cruz expresó que investigaron la historia del grupo y sus integrantes; posteriormente escribieron la historia inspirándose en la trayectoria de Timbiriche.

El productor asegura que la serie de Timbiriche es un homenaje a la banda y colocaron un mensaje relatando lo ocurrido durante el proceso legal de Sasha Sokol antes de que inicie un capitulo.