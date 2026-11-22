Chris Columbus, director de las primeras dos películas de Mi pobre angelito, expresó sus dudas sobre la posibilidad de continuar la franquicia sin Catherine O’Hara, actriz que interpretó a Kate McCallister, la mamá de Kevin, en Disney+.

En una entrevista con Variety, el cineasta aseguró que la química entre Catherine O’Hara y Macaulay Culkin era fundamental para la historia y representaba el corazón emocional de la comedia estrenada en 1990.

Catherine, como siempre he dicho, es el 50% de Mi pobre angelito. Chris Columbus

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito (Instagram/@culkamania)

Chris Columbus explica por qué no funcionaría Mi pobre angelito sin Catherine O’Hara

Chris Columbus describió a los personajes de O’Hara y Culkin como dos elementos inseparables de la película, por lo que un reboot de Mi Pobre Angelito no podría hacerse sin ella.

El director también señaló que una nueva entrega podría funcionar si recuperara al elenco original, pues considera que el éxito de la cinta dependió principalmente de sus actores, e incluso comparó esta dinámica con la de Los Goonies.

Sin embargo, reconoció que una secuela centrada en la relación entre Kate y Kevin ya no sería posible tras la muerte de Catherine O’Hara, ocurrida el 30 de enero de 2026, a los 71 años.

Sus declaraciones coincidieron con los reportes sobre una nueva película de Mi pobre angelito en desarrollo por Disney y 20th Century Studios, que contemplaría el regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister, con Seth Rogen y Evan Goldberg involucrados en el guion y la producción.