La Arena CDMX recibe en concierto a Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! este sábado 21 de noviembre.

Así que a continuación encontrarás ya los detalles completos del horario en que termina el concierto de Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche

Concierto de Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en Arena CDMX (Superboletos )

Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! juntos en la Arena CDMX

Con un concierto único es como llegan Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX, prometiendo un espectáculo sin igual de la escena alternativa en México.

Así que ya solo disfruta de la música, que ya tienes todo lo necesario para el concierto de Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.