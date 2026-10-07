Osvaldo Benavides interpretará a Luis de Llano en la serie de Timbiriche en ViX, por lo que el actor defiende su papel.

ViX estrena el 9 de octubre la serie de Timbiriche, la cual retomará el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, así como otras vivencias de los exintegrantes del grupo.

Osvaldo Benavides defiende la serie de Timbiriche y su papel como Luis de Llano

El martes 6 de octubre se realizó la presentación de la serie de Timbiriche y Osvaldo Benavides será quien dé vida a Luis de Llano, quien encabezó el equipo que creó el grupo en 1981.

Osvaldo Benavides expresó que siente una gran responsabilidad al interpretar a un personaje que está inspirado en una persona que sigue viva y está en medio de una polémica.

“Siempre interpretar a alguien que existe y que está vivo conlleva una serie de compromisos con lo que todos conocemos de esa persona, no puedes ignorar la realidad” Osvaldo Benavides

La serie de Timbiriche tiene escenas con Luis de Llano y Sasha Sokol (VíX)

El actor mencionó que no se pueden ignorar los actos de Luis de Llano y reiteró que la serie se inspira en lo ocurrido en la vida real, pero no está basado completamente en los hechos.

Osvaldo Benavides destacó que la serie coloca un mensaje sobre el caso de Sasha Sokol, el cual menciona la denuncia contra Luis de Llano y el precedente legal que dejó el caso en las leyes mexicanas.

Será Macarena García quien interprete a Sasha Sokol.

Osvaldo Benavides como Luis de Llano en Timbiriche (ViX)

Actores de la serie de Timbiriche aseguran que sus personajes son ficticios

Macarena García y Osvaldo Benavides insistieron en que sus personajes son ficticios y fueron inspirados por personas de la vida real como son Luis de Llano y Sasha Sokol.

“Como se ha mencionado, interesamos a personajes ficticios inspirados en hechos reales”, mencionó Macarena García al canal de YouTube Qué buen chisme.

La actriz asegura que interpretó a Sasha Sokol con empatía y respeto , por lo que espera que el público lo tome la serie de la misma forma.

“Lo que estamos presentando hoy es una ficción, es nuestra interpretación de lo que pasó” Pablo Cruz, productor de la serie de Timbiriche en Vix

Pablo Cruz, productor de la serie de Timbiriche, expresó que se realizaron una investigación sobre la trayectoria y vida de los integrantes del grupo, lo cual ayudó a inspirarse para crear este proyecto.