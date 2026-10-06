Está por estrenarse la serie de Timbiriche en ViX y la cantante Sasha Sokol de 56 años de edad, está en la espera de ver cómo abordarán el abuso que vivió por Luis de Llano para emprender acciones legales o no.

Luis de Llano de 81 años de edad, fue sentenciado definitivamente en 2025 en una denuncia de daño moral contra Sasha Sokol. Sin embargo, el productor de Timbiriche sigue sin cumplir su sentencia.

Ahora, el próximo estreno de la serie de Timbiriche en ViX llega en medio de la denuncia que Sasha Sokol tiene contra Luis de Llano para que reconozca el abuso al que la sometió cuando era miembro de la agrupación juvenil.

Sasha Sokol analiza demandar por revictimización tras serie de Timbiriche

Aunque Sasha Sokol aún no recibe la indemnización económica y la disculpa pública de Luis de Llano por el abuso que cometió siendo ella menor de edad, la cantante podría sumergirse en una nueva batalla legal, ahora por la serie de Timbiriche.

ViX compartió el adelantó de la serie de Timbiriche con estreno el 8 de octubre, en donde se plantea se contarán aspectos personales y conflictos que tuvo la agrupación.

Sin embargo, parte del adelanto que se mostró, capta la esencia de una escena en donde dejaron ver que contarían sobre la ‘relación’ de Luis de Llano sobre Sasha Sokol, aunque aún no se sabe si será desde la normalización del abuso o a forma de denuncia.

La serie de Timbiriche tiene escenas con Luis de Llano y Sasha Sokol (VíX)

Por ello, Sasha Sokol estaría a la espera de ver cómo abordará la serie de Timbiriche este aspecto con el productor para determinar las acciones legales que podría ejecutar.

Según lo que la fuente cercana a la cantante dijo a TVNotas, por el adelanto mostrado, ViX juega entre la delgada línea de visibilizar el abuso y revictimizar a Sasha Sokol.

Asimismo, la cantante también analiza el demandar por hacer uso de su imagen y su nombre, pero si la serie rebasa los límites y cae en revictimización podría ser daño moral por violación a su vida privada y perspectiva de género.

Sin embargo, aún nada es certero, aunque el equipo de abogados de Sasha Sokol sí está al tanto de la serie de Timbiriche.