El tráiler de la serie de Timbiriche revela que incluirán una escena sobre Sasha Sokol y Luis de Llano, así como las rivalidades entre sus integrantes.

El 21 de septiembre se lanzó el primer avance de la serie de Timbiriche, la cual se transmitirá por ViX y promete hablar de los escándalos de la banda juvenil que se formó en 1981.

La serie de Timbiriche incluirá escenas sobre Sasha Sokol y Luis de Llano

A pesar de que existe un proceso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano por daño moral, así como una denuncia pública por abuso, Timbiriche: La Serie hablará de la relación que mantuvo el productor con la cantante.

En el primer avance de la serie sobre Timbiriche se ve a Alberto Guerra, quien presuntamente interpreta a Emilio Azcárraga Milmo, mencionando el nombre de Sasha Sokol.

“¿Te fuiste a cenar con Sasha, cabrón?”, pregunta el personaje mientras el tráiler muestra a los personajes de Luis de Llano abrazando a Sasha Sokol.

La serie de Timbiriche tiene escenas con Luis de Llano y Sasha Sokol (VíX)

Luis de Llano será interpretado por Osvaldo Benavides, mientras que Macarena García dará vida a Sasha Sokol.

Los integrantes de Timbiriche manifestaron que no estaban enterados de que se realizará el proyecto y tampoco habrían autorizado que usaran sus nombres.

Hasta el momento, Sasha Sokol no se ha pronunciado por la serie o por el uso de su caso con Luis de Llano, quien fue sentenciado a que se disculpara públicamente con ella tras hablar de ella en una entrevista.

Timbiriche: La serie ya tiene fecha de estreno

Hasta el momento, ViX no ha dado más detalles sobre la serie de Timbiriche, pero podría llegar a la plataforma el 9 de octubre.

La serie de Timbiriche estará confirmada por 8 episodios y cada uno durará 45 minutos.

Timbiriche: La serie promete mostrar la amistad que existía entre sus integrantes, así como los romances y rivalidades, como la que existió entre Thalía y Paulina Rubio.

Este es el elenco confirmado de Timbiriche: La serie: