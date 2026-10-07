El próximo estreno de la serie de Timbiriche llevó al cuestionamiento sobre la forma en que se abordará el abuso que Luis de Llano cometió sobre Sasha Sokol.

Sin embargo, durante la proyección a prensa, se mostró el mensaje que aparecerá en la serie de Timbiriche, en donde se explicará detalles sobre la denuncia de Sasha Sokol contra el afamado productor.

El mensaje con el que la serie de Timbiriche se respaldará sobre Sasha Sokol y Luis de Llano

Los miembros de la banda Timbiriche mostraron su postura sobre la serie de ViX, acusando que no tenían autorización y por ende la rechazaban.

Por otra parte, un cercano a Sasha Sokol de 56 años de edad, apuntó que la cantante estaría a la espera del estreno para ver cómo abordarían el abuso al que fue sometida por Luis de Llano y de ahí, emprender, o no, acciones legales.

Ante ello, en una proyección a prensa mostrada en Sale el Sol, se informó que al final de los capítulos de la serie de Timbiriche se mostrará un mensaje en donde se informará que el productor fue sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Un juez lo declaró responsable. La sentencia fue confirmada y ampliada por un tribunal superior. Finalmente la SCJN negó el amparo promovido por De Llano (...) El productor deberá enfrentar las consecuencias de sus actos”. Producción de la serie de Timbiriche.

En el mensaje también subrayan el precedente que Sasha Sokol tuvo sobre los delitos de abuso, pues mostró que no prescriben, pues ella ganó un juicio contra Luis de Llano por la vía civil a 37 años de haberse cometido.

Mensaje que la serie de Timbiriche mostrará sobre el abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol. (Tomada de video/@ImagenEntretenimiento)

Mensaje que la serie de Timbiriche mostrará sobre el abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol. (Tomada de video/@ImagenEntretenimiento)

Aunque la integrante de Timbiriche no ha anunciado acciones legales sobre la producción a cargo de Pablo Cruz y Osvaldo Benavides que se proyectará en ViX, Cruz se blindó argumentando que es “una serie inspirada en hechos reales con investigación profunda de lo que es público”.

Por su parte, Osvaldo Benavides dijo que en traducción, el mensaje que se presentará al final de los capítulos de la serie de Timbiriche, confirma “somos conscientes” del abuso, pero llamó a esperar cómo se abordará el tema.