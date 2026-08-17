Gala Montes revela que la producción de La Casa de los Famosos 2026 no le permitió acudir a la Gala de eliminación para defender a Flor Vigna.

El domingo 16 de agosto fue la tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 y estos son los nominados:

Gala Montes se queja porque no la dejaron defender a Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 2026

Horas antes de la gala de eliminación, Gala Montes compartió un video en Instagram para quejarse de la producción de La Casa de los Famosos México 2026.

Gala Montes dice que no le permitieron acudir a la gala de eliminados, ya que acudiría a defender a su amiga Flor Vigna.

“Yo iba hoy a defender a Flor, porque saben que es mi amiga, se lo prometí y aparte, necesita a alguien que la vaya a defender, que esté ahí, que le dé ánimos, que sepa que va bien, que lo está haciendo bien, pero ¿Qué creen? Que no me dejan" Gala Montes

Resulta y resalta que 🌸 puso como defensora a gala montes cada vez que quede nominada y ya gala confirmo que son amiga y que ella tiene contacto con su team tiene lógica el porqué su team se está manejando de esa manera contra otras habitantes 🙃#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/MruRcFl7UI — cherryk0ok (@mochi5677) August 16, 2026

La actriz se quejó de que la producción canceló su participación y no podrá cumplir con la promesa que le hizo a Flor Vigna, pues le aseguró que estaría en las galas defendiéndola.

“No me dejan ir, La Casa de los Famosos México dijo: La Gala Montes no porque va a armar un desvergue, mejor otro día”, explicó Gala Montes en su video.

Gala Montes dio a entender que La Casa de los Famosos México 2026 no la quiere en vivo, ya que su forma ser es explosiva.

Por último, Gala Montes cuestionó a la productora Rosa María Noguerón el motivo por el cual no la deja estar en la gala para apoyar a Flor Vigna: “Tú sabrás lo que haces y por qué lo haces”.

¿Flor Vigna se quedará sin apoyo en La Casa de los Famosos México 2026?

Gala Montes se quejó de que la producción de La Casa de los Famosos México suele dejar a uno de los participantes sin apoyo y sospechaba que Flor Vigna se quedaría sin apoyo durante esta gala.

La realidad es que la madre de Flor Vigna estará en videollamada en la gala de La Casa de los Famosos México 2026 para defender a la influencer y ese sería el motivo por el cual ya no necesitaron la presencia de Gala Montes.