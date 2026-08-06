Galilea Montijo revela cuál fue la inesperada reacción de la enfermera del cirujano plástico al verla después del procedimiento.

El rostro de Galilea Montijo se vio afectado por un procedimiento estético que ahora se sabe fue quirúrgico y le dejó secuelas visibles.

La inesperada reacción de la enfermera del cirujano al ver a Galilea Montijo

Galilea Montijo se ha enfrentado a diversas críticas por su rostro y ella confirmó que se había realizado un procedimiento estético que no salió como esperaba.

La conductora habló de los cambios en su rostro en el podcast ‘Bajo la piel’ con Marimar Guerra, donde contó que se sometió a una cirugía.

“Le marco al doctor y de hecho le mando una foto. Una de sus enfermeras me dice: ‘¿Qué te pusiste?’” Galilea Montijo

Galilea Montijo menciona que ella se quería someter a un procedimiento estético, pero su médico de cabecera se negó.

Fue por eso que decidió acudir con otro cirujano plástico, pero los resultados no fueron los deseados.

La conductora cuenta que veía extraño su rostro, por lo que le envió una foto a su médico y una de las enfermeras le cuestionó sobre qué se había colocado.

Galilea Montijo menciona que ella había seguido todas las indicaciones del medico, por lo que la reacción de la enfermera le pareció extraña.

Galilea Montijo pensó que su carrera se había acabado tras procedimiento estético

La conductora confesó que sintió temor de volver a trabajar tras ver los radicales cambios que provocó el procedimiento estético en su rostro.

Galilea Montijo dice veía su mirada diferente y llegó a pensar que ya no podría trabajar en la televisión.

“Ya no voy a trabajar en la televisión. Me cambió la cara, llegó un punto donde dije, me cambió la mirada ¿Qué me hizo?” Galilea Montijo

Durante una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo mencionó que estaba en un tratamiento similar al que reciben las personas con parálisis facial, ya que la cirugía a la que se sometió le habría tocado un nervio de la cara.

Galilea Montijo no ha revelado si procederá legalmente contra el médico que le hizo el procedimiento médico o si sigue con secuelas de esta cirugía.