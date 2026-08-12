Transcurrieron dos semanas en La Casa de los Famosos México 2026 y Fede Vigevani tuvo que revelar a los habitantes que era infiltrado por lo que debía abandonar el reality show.

Fede Vigevani de 31 años de edad, pidió entre lágrimas a los habitantes de La Casa de los Famosos México no ser visto como traicionero, compartiendo que pactó con la Jefa que esa sería su dinámica en el juego.

Fede Vigevani deja La Casa de los Famosos México 2026; así reveló que era infiltrado

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 se encontraban reunidos en la casa esperando las órdenes de la Jefa cuando Fede Vigevani salió llorando del confesionario.

Fue así que el youtuber reveló a sus compañeros que desde el inicio del reality show se anunció para el público que iba a ser infiltrado, por lo que saldría a la segunda semana.

Entre el impacto con el que los habitantes recibieron la noticia, Fede Vigevani pidió entre lágrimas “no me vean como traicionero” explicando que tras vivir la dinámica de La Casa de los Famosos México 2026 le hubiera gustado permanecer en ella.

Por otra parte, al llegar al foro Fede Vigevani se conectó con los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 en donde dieron explicación de la tarea del youtuber como infiltrado.

Odalys Ramírez y Diego de Erice les explicaron que desde el ingreso de Vigevani se sabía que él “nunca fue competidor” y por lo tanto nunca nominó y cuando le daban punto a él en las nominaciones eran automáticamente eliminados.

Fede Vigevani revela que él hacía travesuras en La Casa de los Famosos México 2026 como infiltrado

El youtuber Fede Vigevani salió del reality show luego de que se cumplieron las dos semanas pactadas en las que iba a pertenecer a la competencia como infiltrado.

Tras ello y en un enlace con los habitantes desde el exterior, Fede Vigevani reveló que realizó algunas travesuras como socio de la Jefa, pero también volvió a pedir perdón.

“De verdad perdón chicos, no quiero que me vean como un traicionero, la pasé increíble con ustedes, los amo con todo mi corazón. Aprendí mucho con ustedes y los quiero ver cuando salgan todos porque quiero mantener esta amistad tan linda que hemos hecho”. Fede Vigevani, youtuber.

A la salida de Fede Vigevani cambió la tabla de eliminados de La Casa de los Famosos México 2026 al haber regresado a uno de los expulsados por decisión del público.