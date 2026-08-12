Fede Vigevani, exhabitante de La Casa de los Famosos 2026, reveló que tras su salida del reality retomará su canal de YouTube y lanzará nuevos proyectos.

El youtuber uruguayo de 31 años explicó a Maxine Woodside que su participación fue pactada como infiltrado y debía abandonar la casa el 11 de agosto.

Además de reactivar su canal, Fede Vigevani adelantó el lanzamiento de su marca de dulces Friks en octubre y el desarrollo de un videojuego.

La salida de La Casa de los Famosos 2026 dio a Fede Vigevani una gran exposición en México y abrió nuevas oportunidades.

Fede Vigevani volverá a YouTube tras salir de La Casa de los Famosos 2026

Ayer 11 de agosto de 2026, Fede Vigevani compartió con los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 que siempre fue un infiltrado por lo que debía salir del reality show porque cumplió el plazo pactado con la Jefa.

Ante ello, en entrevista con Maxine Woodside, el youtube de Uruguay dijo que dejar el reality show se enfocaría en retomar su canal de YouTube que tiene inactivo desde hace un tiempo.

“Ponerme las pilas con mi canal que lo dejé un poco inactivo” Fede Vigevani, youtuber.

Pese a que Fede Vigevani dijo estar inactivo en su canal, la realidad es que el último video que subió bajo el título “Mini mini.exe tiene a 404” fue el 31 de julio de 2026, es decir 11 días a la fecha de publicación de esta nota.

Incluso, este video en el canal de Fede Vigevani en YouTube se subió cuando él ya había ingresado a La Casa de los Famosos 2026, pues esto sucedió el 26 de julio.

Regularmente, el uruguayo subía contenido en YouTube con distinta temporalidad, variando de 4 en una semana, hasta 9 por mes.

Fede Vigevani tiene ambiciosos proyectos tras La Casa de los Famosos 2026

La salida de Fede Vigevani de La Casa de los Famosos 2026 le dio exposición en todo México y aunque esto le podía haber generado nuevos trabajos en el área del entretenimiento, él tiene sus propias ambiciones.

Fede Vigevani contó que además de su canal en YouTube, está el lanzamiento de su marca de dulces Friks para octubre 2026, así como la realización de un videojuego.

Por su salida de La Casa de los Famosos 2026, Vigevani pasó a sumarse a los eliminados pese a que esta decisión fue pactada desde antes de entrar al reality show.