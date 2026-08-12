El martes 11 de agosto es el último día de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026, pues ya terminó su estancia como “infiltrado”.

Fede Vigevani ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 el pasado 4 de junio como un infiltrado de la producción.

La salida de Fede Vigevani será durante la gala del martes a las 10:00 p.m. por el Canal 5.

Hoy saldrá Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México 2026

El papel de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026 era cumplir con peticiones del público como retos y bromas a sus compañeros.

La Jefa de La Casa de los Famosos México 2026 anunció el lunes 10 de agosto a Fede Vigevani, que esa era su última noche dentro del programa.

Fede Vigevani se mostró triste, pero mencionó que disfrutaría al máximo sus últimas horas dentro de la casa y el martes 11 de agosto se despediría de sus compañeros.

La salida de Fede Vigevani será sorpresiva para los habitantes, quienes lo consideraban como un rival fuerte y no tenían idea del papel del influencer dentro de la casa.

La salida de Fede Vigevani podría traer de vuelta a una de las eliminadas

Fede Vigevani saldrá de La Casa de los Famosos durante la gala del martes y también anunciará si una de las eliminadas regresa al programa.

Mariana Ochoa y Ximena Herrera permanecen en “El Exilio” desde el pasado domingo 9 de agosto.

Una de las dos podría regresar a La Casa de los Famosos México 2026 para tomar el lugar que dejará Fede Vigevani.

El público será quien decida quien de las dos eliminadas regresa a La Casa de los Famosos México 2026.