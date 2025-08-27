Públicamente se dio a conocer el compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift -de 35 años de edad- el 26 de agosto de 2025.

Pero, el romántico momento sucedió dos semanas atrás gracias a un consejo del suegro de Travis Kelce -de 35 años de edad- y su propio padre.

No es que existiera presión por parte de Scott Swift, pero sí le consejó a Travis Kelce tras una relación de dos años con la cantante.

Travis Kelce escuchó el consejo de su suegro y adelantó su compromiso con Taylor Swift

Luego de dos años de relación, Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift tras escuchar un sabio consejo de su suegro, Scott Swift.

En una entrevista, el padre de Travis Kelce, Ed Kelce, dijo a The Jimmy & Nath Show with Emma que se adelantó del compromiso de su hijo con Taylor Swift.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Y es que, al parecer de Scott Swift y Ed Kelce, el jugador de la NFL estaba pensando demasiado cómo planear la pedida de mano de Taylor Swift .

Esto debido a que antes del compromiso el padre de Taylor Swift y Ed Kelce sabían que iba a suceder.

Así que Scott Swift decidió animar a su yerno a dejar de pensarlo y hacerlo.

“¿Cuándo vas a terminar con esto?”, fue lo que el padre de Taylor Swift cuestionaba a Travis Kelce para animarlo a hacer oficial el compromiso.

Incluso, Ed Kelce contó que aunque su hijo no lo buscó para un consejo, él decidió decirle “hazlo”, pues sabía que el momento de pedirle matrimonio a Taylor Swift ya estaba ahí.

Según lo narrado, Travis Kelce planeaba tener una impactante pedida de matrimonio para Taylor Swift antes de ir a jugar a Brasil el 5 de septiembre.

Pero, recibió el mejor consejo de todos: “Preguntarle es lo que lo hará especial”.

Asimismo, el padre de Taylor Swift le hizo ver que no existe fecha precisa y mucho menos un momento perfecto para hacerlo porque Travis Kelce ya tenía lo esencial, “el anillo”.

Travis Kelce se comprometió con Taylor Swift en el jardín de su casa, con el permiso de su suegro

Travis Kelce siguió el consejo del papá de Taylor Swift para comprometerse con la cantante pero, no sin antes pedir la bendición a Scott Swift para su matrimonio.

Fue en julio que el jugador de la NFL habló con Scott Swift y le pidió la bendición para casarse con su hija.

Por ello, su suegro le insistía en tomar acción de una vez por todas.

Asimismo, Travis Kelce tomó el consejo de Scott Swift y decidió pedirle matrimonio a Taylor Swift en el jardín de su casa, aunque sí añadió algunas flores más a la decoración.

La forma en la que el jugador tomó acción para el compromiso fue que, antes de ir a cenar, él le propuso tomar una copa de vino en el jardín.

Fue ahí donde el romántico momento sucedió y Taylor Swift se convirtió en la prometida de Travis Kelce.