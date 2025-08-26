Las swifties tienen que preparar la marcha nupcial porque Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso.

Con una serie de fotos en su Instagram, Taylor Swift de 35 años de edad y Travis Kelce sellaron su amor con su compromiso y una futura boda.

Así anunciaron Taylor Swift y Travis Kelce su compromiso tras dos años de relación

Sí, el sueño de las swifties se volvió realidad pues a dos años de la relación de Taylor Swift con Travis Kelce de 35 años de edad, anunciaron su compromiso.

Con una bonita sesión fotográfica donde se ve al jugador de la NFL arrodillado, además de otras tomas amorosas fue que mostraron al mundo que ¡se viene boda!

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Mostrandose a ellos como los protagonistas del momento rodeados de flores en un bello jardín, fue que Taylow Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso.

La publicación conjunta en sus redes sociales también jugó con la forma en que la pareja se ve a la perspectiva de los demás y con un toque de humor que los hace únicos:

“Tú maestra de Inglés y tu profesor del gimnasio se van a casar”. Taylor Swift y Travis Kelce.

Sumado a ello y para no perder la oportunidad de mostrar el valor de su amor, Taylow Swift mostró detalladamente el anillo de compromiso que Travis Kelce le dio.

La noticia se da luego de que Taylor Swift y Travis Kelce fueron captaron saliendo de una boda lo que provocó el rumor de una boda secreta.

Sin embargo, la pareja ya demostró que no fue así, pues el compromiso apenas llegó a ellos.

¿En dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce compartieron su compromiso desde un romántico jardín, pero ¿dónde será la boda?

A pesar de que la pareja comprometida aún no ha revelado esos detalles, las swifties ya están haciendo su investigación y parece que será en México.

Debido a una reciente plática que Taylor Swift y Travis Kelce tuvieron en el podcast de Jason Kelce, en el librero se ve un tomo con el título “Casa Wabi”.

La Casa Wabi es una fundación artística en Oaxaca que también funciona como escenario para bodas íntimas, por lo que se cree esa es su opción.

La NFL felicita a Taylor Swift y Travis Kelce por su matrimonio

A minutos del anuncio del matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce, la NFL felicitó a la feliz pareja.

Con un post en su cuenta de X, antes Twitter, y tomando una foto de su romántica sesión la NFL los felicitó.

“Felicidades a Travis y Taylor”. NFL.

En los últimos dos años, Taylor Swift se ha vuelto la invitada especial de Travis Kelce en sus partidos de la NFL, asistiendo con los padres del jugador y sus futuros suegros.