Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror es una de las expansiones más esperadas por los fans del juego, pues trae de regreso a los aztecas, civilización muy querida de pasadas entregas.

Aunque a diferencia de sus anteriores apariciones, en Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror se le da un toque especial agregando el aspecto místico del juego.

Aquí tienes nuestra reseñas de 5 puntos:

Los Aztecas son una gran adición a Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror trae nuevas mecánicas Hay una nueva campaña en Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror El apartado visual se mantiene en Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror Aprender a jugar Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror puede ser algo complejo

Los aztecas son una gran adición a Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror

Lo más evidente de esta expansión, es que los aztecas son una gran adición a Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror, pues agregan una nueva dimensión al juego.

Pero, a diferencia de su anterior versión en Age of Empires, aquí se tienen los aspectos únicos que involucran a los dioses de esta cultura.

Su diseño se centra en tres dioses mayores:

Quetzalcóatl

Tezcatlipoca

Huitzilopochtli

Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror (Microsoft)

Cada uno de ellos ofrece estilos de juego distintos, lo que obliga al jugador a adaptar su estrategia según el dios elegido.

Además, se incluyen nueve dioses menores como Tláloc, Itzpapalotl, Xólotl y Coatlicue, que enriquecen la experiencia con poderes únicos y unidades míticas.

Por lo que jugar con esta versión de los aztecas es algo que no se había experimentado nunca en la franquicia de RTS.

Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror trae nuevas mecánicas

Sumado a lo anterior, tenemos que Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror trae nuevas mecánicas que hacen la diferencia entre los Aztecas y el resto de civilizaciones.

De entrada tenemos los sacrificios, donde los jugadores pueden ofrecer unidades para obtener favores divinos, una mecánica arriesgada pero poderosa si se sabe usar de manera efectiva.

Por su parte, Tezcatlipoca nos da poderes basados en ilusiones y trampas, que permiten confundir al enemigo y manipular el campo de batalla.

Finalmente también se hace uso del miedo como arma, pues algunas unidades míticas generan terror, debilitando la moral de las tropas rivales.

Estas mecánicas añaden una capa de complejidad que puede resultar desafiante para jugadores novatos, pero recompensan a quienes disfrutan de la experimentación y la estrategia avanzada.

Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror (Microsoft)

Hay una nueva campaña en Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror

Junto con la nueva civilización, hay una nueva campaña en Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror, la cual te mantendrá entretenido por algunas horas, aprendiendo las nuevas mecánicas.

La campaña de 12 misiones narra la rivalidad entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, culminando en la destrucción de Aztlán y la peregrinación guiada por Huitzilopochtli.

La narrativa está impregnada de referencias históricas y mitológicas, logrando un equilibrio entre fidelidad cultural y dramatización épica.

Cada misión presenta escenarios variados; desde batallas campales hasta desafíos más tácticos que requieren aprovechar las nuevas mecánicas.

La ambientación, con paisajes mesoamericanos y música inspirada en instrumentos prehispánicos, refuerza la inmersión y da identidad propia a la expansión.

Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror (Microsoft)

El apartado visual se mantiene en Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror

A mencionar que aunque el apartado visual se mantiene en Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror, pues no se actualiza el motor gráfico, la dirección artística destaca en esta expansión.

Las unidades aztecas están diseñadas con gran detalle, mostrando atuendos, armas y símbolos característicos.

Mientras que las criaturas míticas, como el jaguar sobrenatural o los espíritus invocados por Coatlicue, aportan un aire fantástico que encaja perfectamente en el universo del juego.

La música combina percusiones con melodías atmosféricas que evocan la espiritualidad mexica. El resultado es una banda sonora que acompaña la acción sin saturar, y que refuerza la sensación de estar participando en un mito.

Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror (Microsoft)

Aprender a jugar Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror puede ser algo complejo

Ahora bien, el gran problema de esta expansión es que aprender a jugar Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror puede ser algo complejo, debido a su nuevo gameplay.

Los Aztecas son muy complejos, no importando el Dios que estés usando, la curva de aprendizaje es elevada, pues son totalmente diferentes al resto de las civilizaciones disponibles.

Principalmente porque el gameplay requiere tiempo para poder desarrollar todo su potencial, algo que puede molestar a jugadores cuya estrategia es pegar primero y rápido.

Por lo que pueden encontrar desbalanceada a la civilización, aunque en realidad lo único que tiene es que su estilo de juego es ortodoxo comparado con el resto.

Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror (Microsoft)

¿Vale la pena Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror?

Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror es una expansión que logra revitalizar el juego con una propuesta audaz.

Como ya mencionamos, en Age of Mythology: Retold — Obsidian Mirror, los Aztecas no son simplemente “otra civilización”, sino un conjunto de mecánicas y narrativas que obligan al jugador a replantear su forma de abordar la estrategia.

Para quienes disfrutan de la profundidad táctica y de la riqueza cultural, es una compra imprescindible.

Para los más casuales, puede ser un reto mayor, pero aun así ofrece una experiencia única que amplía el legado de la franquicia.