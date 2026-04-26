Hoy 26 de abril en Foro Red Access de la CDMX se tendrá el show musical en concierto de La Onda Vaselina.
Por lo que a los fans de La Onda Vaselina ya les tenemos setlist, telonero y detalles para el concierto en Foro Red Access, a continuación todos lo que debes tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 11:00 de la mañana
- Hora del concierto: 1:00 de la tarde
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2:30 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 3:30 de la tarde
Posible setlist para La Onda Vaselina en Foro Red Access hoy 26 de abril
La Onda Vaselina en Foro Red Access promete ser un show sin igual con lo mejor de la música que marcó generaciones.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Onda Vaselina en Foro Red Access sean los siguientes:
- Días de escuela
- Quiero salir de vacaciones
- Triste verano
- Oso corredor / Déjenme en paz / El Guasón / Doctor Brujo
- El calendario
- ¡Viva la gula!
- Voy, voy, voy
- Un buen día
- Dando la vuelta
- Ya vas Barrabás
- Dulces para ti
- Yo te esperaré / Nací tarde para ti / La novia de mi mejor amigo / 13 velas
- El rock es el rey
- El espejito
- Pónganse botas / Cerezas / El pachangón / Te rogamos señor / Tomas
- El cornegente morado
- Una chavita
- Que triste es el primer adiós
- Qué buen reventón
- México a bailar
- Susanita tiene un ratón
- El rock llegó para quedarse