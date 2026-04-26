Hoy 26 de abril en Foro Red Access de la CDMX se tendrá el show musical en concierto de La Onda Vaselina.

Por lo que a los fans de La Onda Vaselina ya les tenemos setlist, telonero y detalles para el concierto en Foro Red Access, a continuación todos lo que debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 11:00 de la mañana

Hora del concierto: 1:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 3:30 de la tarde

Concierto de La Onda Vaselina en Foro Red Access: setlist y telonero del 26 de abril (La Onda Vaselina)

Posible setlist para La Onda Vaselina en Foro Red Access hoy 26 de abril

La Onda Vaselina en Foro Red Access promete ser un show sin igual con lo mejor de la música que marcó generaciones.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Onda Vaselina en Foro Red Access sean los siguientes: