Hoy 26 de abril en Foro Red Access de la CDMX se tendrá el show musical en concierto de La Onda Vaselina.

Por lo que a los fans de La Onda Vaselina ya les tenemos setlist, telonero y detalles para el concierto en Foro Red Access, a continuación todos lo que debes tener en cuenta:

  • Apertura de puertas: 11:00 de la mañana
  • Hora del concierto: 1:00 de la tarde
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2:30 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 3:30 de la tarde
Concierto de La Onda Vaselina en Foro Red Access: setlist y telonero del 26 de abril
Concierto de La Onda Vaselina en Foro Red Access: setlist y telonero del 26 de abril (La Onda Vaselina)

Posible setlist para La Onda Vaselina en Foro Red Access hoy 26 de abril

La Onda Vaselina en Foro Red Access promete ser un show sin igual con lo mejor de la música que marcó generaciones.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Onda Vaselina en Foro Red Access sean los siguientes:

  1. Días de escuela
  2. Quiero salir de vacaciones
  3. Triste verano
  4. Oso corredor / Déjenme en paz / El Guasón / Doctor Brujo
  5. El calendario
  6. ¡Viva la gula!
  7. Voy, voy, voy
  8. Un buen día
  9. Dando la vuelta
  10. Ya vas Barrabás
  11. Dulces para ti
  12. Yo te esperaré / Nací tarde para ti / La novia de mi mejor amigo / 13 velas
  13. El rock es el rey
  14. El espejito
  15. Pónganse botas / Cerezas / El pachangón / Te rogamos señor / Tomas
  16. El cornegente morado
  17. Una chavita
  18. Que triste es el primer adiós
  19. Qué buen reventón
  20. México a bailar
  21. Susanita tiene un ratón
  22. El rock llegó para quedarse