Tras el estreno de la película “Michael”, el nombre de Paris Jackson se ha viralizado en las redes sociales y es que se ha pronunciado contra este proyecto.

Aunque Paris Jackson es reconocida por ser la segunda de los tres hijos de Michael Jackson, ha desarrollado su carrera como actriz, cantante y modelo.

¿Quién es Paris Jackson, hija de Michael Jackson?

Paris-Michael Katherine Jackson nació el 3 de abril de 1998, em Los Ángeles, California, Estados Unidos, es la única hija de Michael Jackson y Debbie Rowe.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson (@parisjackson / Instagram )

Tiene un hermano mayor llamado Michael Joseph ‘Prince’ Jackson y un medio hermano menor llamado Prince Michael ‘Bigi’ Jackson II.

Sus papás se divorciaron cuando ella tenía dos años, así que fue criada por su papá Michael Jackson, por lo que siempre ha estado en el ojo público incluso Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin son sus padrinos.

Paris Jackson es una actriz, modelo, músico y cantante que si bien ha sido famosa desde que nació, no vive bajo el relector como su papá.

Pese a que ha estado en medio del escrutinio público, Paris Jackson ha logrado hacer una carrera multiartística.

La hija de Michael Jackson ha hablado abiertamente sobre su problema con las drogas incluso mostró las secuelas físicas del consumo y lanzó un mensaje de advertencia sobre los peligros de la adicción.

¿Cuántos años tiene Paris Jackson, hija de Michael Jackson?

Paris Jackson tiene 28 años de edad.

¿Quién es el esposo de Paris Jackson, hija de Michael Jackson?

En agosto del 2025, Paris Jackson confirmó que terminó su relación y compromiso con el músico y productor Justin Long.

La pareja, que mantenía una relación desde 2022, finalizó su romance pocos meses antes de la boda, incluso semanas antes Paris Jackson había revelado que ya tenía casi todo listo para su enlace.

Paris Jackson y Justin 'Blue' Long (Paris Jackson Instagram @parisjackson)

¿Qué signo zodiacal es Paris Jackson, hija de Michael Jackson?

Paris Jackson es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Paris Jackson, hija de Michael Jackson?

Paris Jackson no tiene hijos.

¿Qué estudió Paris Jackson, hija de Michael Jackson?

Michael Jackson cursó su educación básica en la escuela privada Buckley School, ubicada en Sherman Oaks, California.

También pasó unos años de su adolescencia en la Provo Canyon School para “reformar su conducta” después de un problema de adicción a las drogas, depresión e intentos de suicidio.

En octubre de 2020, Jackson reveló que la escuela en realidad la había sometido a ella y a los demás estudiantes a un abuso generalizado, esto como respuesta al documental de Paris Hilton This Is Paris.

En dicho documental Paris Hilton denunció haber sido abusada verbal, física y sexualmente en Provo Canyon School.

Paris Jackson se ha enfocado en su carrera artística como modelo, actriz y cantante, en lugar de estudios universitarios tradicionales.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson (@parisjackson / Instagram )

¿En qué ha trabajado Paris Jackson, hija de Michael Jackson?

Paris Jackson firmó un contrato de modelaje con IMG Models y logró su debut actoral en televisión con un papel de estrella invitada en ‘Star’ y un año más tarde en cine con la película ‘Gringo’.

Para el 2020, consiguió firmar con Republic Records para lanzar oficialmente su carrera como solista con su álbum debut, ‘Wilted’.

Siendo su primer sencillo Let Down, que fue publicado el 29 de octubre de 2020.

Paris Jackson ha logrado participar en producciones como:

American Horror Stories

Scream: Resurrection

Habit

Sex Appeal

The Space Between

En cuestión musical, Paris Jackson y el cantante Gabriel Glenn formaron un dúo musical llamado The Soundflowers, lanzaron su primer EP homónimo el 24 de junio de 2020.

En 2021 la canción Notes on a ghost, interpretada por Paris Jackson y Gabriel Glenn, ganó el premio a la Mejor Música en los Top Indie Film Awards.

Además la canción formó parte de la banda sonora de la película The Passenger.

El 18 de febrero de 2022, Paris Jackson compartió el EP Lost.

Paris Jackson es embajadora de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA y de la Fundación Heal Los Ángeles.