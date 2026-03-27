El nombre de Taylor Swift se convirtió en tendencia, pero no por su música, sino porque se especuló que estaba esperando su primer hijo con Travis Kelce.

Sin embargo, el rumor de embarazo de Taylor Swift y Travis Kelce comenzó por una cuenta que es utilizada para parodias y de inmediato se convirtió en viral.

El origen del rumor no proviene de una fuerte confiable o de un anuncio oficial, sino de una cuenta que lanzó el comentario, por lo que la información no se encuentra verificada.

Rumor de embarazo de Taylor Swift y Travis Kelce se vuelve viral

Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas favoritas del medio del espectáculo, por lo que constantemente surgen rumores sobre su relación.

El rumor de embarazo de Taylor Swift y Travis Kelce que se volvió viral (@HoopsCrave / X )

En esta ocasión la cuenta de X ‘@HoopsCrave’ compartió una foto de Taylor Swift y Travis Kelce en la que aparecen muy enamorados.

Pero, lo que llamó la atención es que la cuenta acompañó el mensaje con la leyenda de que Taylor Swift se encontraba embarazada de su primer hijo con Travis Kelce.

La noticia de inmediato se viralizó en las redes sociales provocando que los fans de Taylor Swift y Travis Kelce estuvieran al borde del colapso.

Sin embargo, ‘@HoopsCrave’ es una cuenta de parodia que constantemente comparte información que no se encuentra verificada.

Es por ello por lo que el posible embarazo de Taylor Swift y Travis Kelce se debe tomar como un rumor.

No es la primera vez que surge el rumor sobre un posible embarazo de Taylor Swift y Travis Kelce

Cabe recordar que no es la primera vez que se especula sobre un posible embarazo de Taylor Swift y Travis Kelce.

Y es que desde que Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su romance, han surgido rumores de que podrían estar buscando tener un hijo.

A través de las redes sociales, han circulado imágenes y suposiciones sobre la ausencia de Taylor Swift frente a las cámaras y el uso de ropa holgada para asegurar que la pareja pronto podría dar la bienvenida a un bebé.

Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Taylor Swift y Travis Kelce o de sus representantes.

Taylor Swift y Travis Kelce se dejaron ver de lo más enamorados en los iHeartRadio Music Awards 2026 , celebrados el 26 de marzo.

Ambos han derrochado complicidad, y aunque no han posado juntos en la alfombra roja, se les vio hacerse fotos con otros artistas nominados, bailar durante las actuaciones e incluso besarse durante el evento.