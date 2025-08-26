Ante el reciente compromiso de matrimonio entre la cantante estadounidense de 35 años de edad, Taylor Swift y el jugador de americano de 35 años de edad, Travis Kelce ha resurgido una canción de la interprete.

Por lo que el significado de Paper Rings, la canción de Taylor Swift es tal cual ese deseo puro de casarse y pasar a otro nivel de la manera más natural.

Pues Paper Rings, la canción de Taylor Swift dice que en el verdadero amor no necesita un anillo de diamantes, pues con “anillos de papel” es suficiente para celebrar el amor.

Asimismo, en cada estrofa de la canción Paper Rings de Taylor Swift se evoca la nostalgia de la relación desde los inicios, lo divertido y el compromiso de estar juntos en las buenas y en las malas.

Sin embargo, hay un interesante punto en la canción Paper Rings de Taylor Swift, pues esta habría tenido dedicatoria para un ex de la cantante.

Ya que en su momento la canción Paper Rings de Taylor Swift, fue atribuida con dedicatoria al actor Joe Alwyn, con quien sostuvo una relación aproximadamente de seis años, cuando comenzaron a salir en 2016 y terminaron en abril de 2023.

Te dejamos la letra en inglés y español de Paper Rings, canción de Taylor Swift con video de YouTube es el tema donde hablaba de su deseo de casarse y que se pone a mood con su compromiso:

La luna está alta

The moon is high

Como si tus amigos fueran la noche en que nos conocimos.

Like your friends were the night that we first met

Llegué a casa y traté de acosarte en Internet.

Went home and tried to stalk you on the internet

Ahora he leído todos los libros al lado de tu cama

Now I’ve read all of the books beside your bed

El vino está frío

The wine is cold

Como el hombro que te di en la calle

Like the shoulder that I gave you in the street

Gato y ratón durante uno, dos o tres meses.

Cat and mouse for a month or two or three

Ahora me despierto en la noche y te veo respirar

Now I wake up in the night and watch you breathe

Bésame una vez porque sabes que tuve una noche larga

Kiss me once ‘cause you know I had a long night

(Oh) Bésame dos veces porque todo estará bien

(Oh) Kiss me twice ‘cause it’s gonna be alright

Tres veces porque he esperado toda mi vida

Three times ‘cause I’ve waited my whole life

(Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro)

(One, two, one, two, three, four)

Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings

Ajá, eso es correcto

Uh huh, that’s right

Cariño, eres a ti a quien quiero, y

Darling, you’re the one I want, and

Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.

I hate accidents except when we went from friends to this

Ajá, eso es correcto

Uh huh, that’s right

Cariño, eres a quien quiero

Darling, you’re the one I want

En anillos de papel, en marcos de cuadros, en sueños sucios

In paper rings, in picture frames, in dirty dreams

Oh, eres a quien quiero

Oh, you’re the one I want

En invierno, en la piscina helada al aire libre.

In the winter, in the icy outdoor pool

Cuando saltaste primero, yo también entré.

When you jumped in first, I went in too

Estoy contigo aunque me ponga azul

I’m with you even if it makes me blue

Lo que me hace retroceder

Which takes me back

Del color que pintamos la pared de tu hermano

To the color that we painted your brother’s wall

Cariño, sin todos los ex, peleas y defectos.

Honey, without all the exes, fights, and flaws

No estaríamos aquí tan altos, tan

We wouldn’t be standing here so tall, so

Besarte una vez porque sé que tuviste una noche larga

Kiss you once ‘cause I know you had a long night

(Oh) Besarte dos veces porque todo estará bien

(Oh) Kiss you twice ‘cause it’s gonna be alright

Tres veces porque esperaste toda tu vida

Three times ‘cause you waited your whole life

(Uno, dos, uno dos tres cuatro)

(One, two, one two three four)

Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings

Ajá, eso es correcto

Uh huh, that’s right

Cariño, eres a ti a quien quiero, y

Darling, you’re the one I want, and

Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.

I hate accidents except when we went from friends to this

Ajá, eso es correcto

Uh huh, that’s right

Cariño, eres a quien quiero

Darling, you’re the one I want

En anillos de papel, en marcos de cuadros, en sueños sucios

In paper rings, in picture frames, in dirty dreams

Oh, eres a quien quiero

Oh, you’re the one I want

quiero irme contigo

I want to drive away with you

Yo también quiero tus complicaciones.

I want your complications too

Quiero tus lunes tristes

I want your dreary Mondays

Envuélveme con tus brazos, nene

Wrap your arms around me, baby boy

quiero irme contigo

I want to drive away with you

Yo también quiero tus complicaciones.

I want your complications too

Quiero tus lunes tristes

I want your dreary Mondays

Envuélveme con tus brazos, nene

Wrap your arms around me, baby boy

Ajá

Uh huh

Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings

Ajá, eso es correcto

Uh huh, that’s right

Eres a quien quiero

You’re the one I want

Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.

I hate accidents except when we went from friends to this

Ajá

Uh huh

Cariño, eres a quien quiero

Darling, you’re the one I want

Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings

Ajá, eso es correcto

Uh huh, that’s right

Cariño, eres a ti a quien quiero, y

Darling, you’re the one I want, and

Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.

I hate accidents except when we went from friends to this

Ajá, eso es correcto

Uh huh, that’s right

Cariño, eres a quien quiero

Darling, you’re the one I want

En anillos de papel, en marcos de cuadros, en todos los sueños.

In paper rings, in picture frames, in all dreams

Eres a quien quiero

You’re the one I want

En anillos de papel, en marcos de fotos y en todos mis sueños.

In paper rings, in picture frames, and all my dreams

Oh, eres a quien quiero

Oh, you’re the one I want

Eres a quien quiero, a quien quiero

You’re the one I want, one I want

Eres a quien quiero, a quien quiero

You’re the one I want, one I want