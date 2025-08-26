Ante el reciente compromiso de matrimonio entre la cantante estadounidense de 35 años de edad, Taylor Swift y el jugador de americano de 35 años de edad, Travis Kelce ha resurgido una canción de la interprete.
Pues Paper Rings, canción de Taylor Swift con video de YouTube es el tema donde hablaba de su deseo de casarse, pero ¿qué significa?
Este es el significado de Paper Rings, la canción de Taylor Swift con video de YouTube donde hablaba de su deseo de casarse
Paper Rings, la canción de Taylor Swift con video de YouTube donde hablaba de su deseo de casarse causa revuelo, pues se ha comprometido con su novio Travis Kelce.
Por lo que el significado de Paper Rings, la canción de Taylor Swift es tal cual ese deseo puro de casarse y pasar a otro nivel de la manera más natural.
Pues Paper Rings, la canción de Taylor Swift dice que en el verdadero amor no necesita un anillo de diamantes, pues con “anillos de papel” es suficiente para celebrar el amor.
Asimismo, en cada estrofa de la canción Paper Rings de Taylor Swift se evoca la nostalgia de la relación desde los inicios, lo divertido y el compromiso de estar juntos en las buenas y en las malas.
Sin embargo, hay un interesante punto en la canción Paper Rings de Taylor Swift, pues esta habría tenido dedicatoria para un ex de la cantante.
Ya que en su momento la canción Paper Rings de Taylor Swift, fue atribuida con dedicatoria al actor Joe Alwyn, con quien sostuvo una relación aproximadamente de seis años, cuando comenzaron a salir en 2016 y terminaron en abril de 2023.
Esta es la letra en inglés y español de Paper Rings, canción de Taylor Swift con video de YouTube es el tema donde hablaba de su deseo de casarse
Te dejamos la letra en inglés y español de Paper Rings, canción de Taylor Swift con video de YouTube es el tema donde hablaba de su deseo de casarse y que se pone a mood con su compromiso:
La luna está alta
The moon is high
Como si tus amigos fueran la noche en que nos conocimos.
Like your friends were the night that we first met
Llegué a casa y traté de acosarte en Internet.
Went home and tried to stalk you on the internet
Ahora he leído todos los libros al lado de tu cama
Now I’ve read all of the books beside your bed
El vino está frío
The wine is cold
Como el hombro que te di en la calle
Like the shoulder that I gave you in the street
Gato y ratón durante uno, dos o tres meses.
Cat and mouse for a month or two or three
Ahora me despierto en la noche y te veo respirar
Now I wake up in the night and watch you breathe
Bésame una vez porque sabes que tuve una noche larga
Kiss me once ‘cause you know I had a long night
(Oh) Bésame dos veces porque todo estará bien
(Oh) Kiss me twice ‘cause it’s gonna be alright
Tres veces porque he esperado toda mi vida
Three times ‘cause I’ve waited my whole life
(Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro)
(One, two, one, two, three, four)
Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.
I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ajá, eso es correcto
Uh huh, that’s right
Cariño, eres a ti a quien quiero, y
Darling, you’re the one I want, and
Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.
I hate accidents except when we went from friends to this
Ajá, eso es correcto
Uh huh, that’s right
Cariño, eres a quien quiero
Darling, you’re the one I want
En anillos de papel, en marcos de cuadros, en sueños sucios
In paper rings, in picture frames, in dirty dreams
Oh, eres a quien quiero
Oh, you’re the one I want
En invierno, en la piscina helada al aire libre.
In the winter, in the icy outdoor pool
Cuando saltaste primero, yo también entré.
When you jumped in first, I went in too
Estoy contigo aunque me ponga azul
I’m with you even if it makes me blue
Lo que me hace retroceder
Which takes me back
Del color que pintamos la pared de tu hermano
To the color that we painted your brother’s wall
Cariño, sin todos los ex, peleas y defectos.
Honey, without all the exes, fights, and flaws
No estaríamos aquí tan altos, tan
We wouldn’t be standing here so tall, so
Besarte una vez porque sé que tuviste una noche larga
Kiss you once ‘cause I know you had a long night
(Oh) Besarte dos veces porque todo estará bien
(Oh) Kiss you twice ‘cause it’s gonna be alright
Tres veces porque esperaste toda tu vida
Three times ‘cause you waited your whole life
(Uno, dos, uno dos tres cuatro)
(One, two, one two three four)
Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.
I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ajá, eso es correcto
Uh huh, that’s right
Cariño, eres a ti a quien quiero, y
Darling, you’re the one I want, and
Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.
I hate accidents except when we went from friends to this
Ajá, eso es correcto
Uh huh, that’s right
Cariño, eres a quien quiero
Darling, you’re the one I want
En anillos de papel, en marcos de cuadros, en sueños sucios
In paper rings, in picture frames, in dirty dreams
Oh, eres a quien quiero
Oh, you’re the one I want
quiero irme contigo
I want to drive away with you
Yo también quiero tus complicaciones.
I want your complications too
Quiero tus lunes tristes
I want your dreary Mondays
Envuélveme con tus brazos, nene
Wrap your arms around me, baby boy
quiero irme contigo
I want to drive away with you
Yo también quiero tus complicaciones.
I want your complications too
Quiero tus lunes tristes
I want your dreary Mondays
Envuélveme con tus brazos, nene
Wrap your arms around me, baby boy
Ajá
Uh huh
Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.
I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ajá, eso es correcto
Uh huh, that’s right
Eres a quien quiero
You’re the one I want
Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.
I hate accidents except when we went from friends to this
Ajá
Uh huh
Cariño, eres a quien quiero
Darling, you’re the one I want
Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel.
I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ajá, eso es correcto
Uh huh, that’s right
Cariño, eres a ti a quien quiero, y
Darling, you’re the one I want, and
Odio los accidentes excepto cuando pasamos de amigos a esto.
I hate accidents except when we went from friends to this
Ajá, eso es correcto
Uh huh, that’s right
Cariño, eres a quien quiero
Darling, you’re the one I want
En anillos de papel, en marcos de cuadros, en todos los sueños.
In paper rings, in picture frames, in all dreams
Eres a quien quiero
You’re the one I want
En anillos de papel, en marcos de fotos y en todos mis sueños.
In paper rings, in picture frames, and all my dreams
Oh, eres a quien quiero
Oh, you’re the one I want
Eres a quien quiero, a quien quiero
You’re the one I want, one I want
Eres a quien quiero, a quien quiero
You’re the one I want, one I want