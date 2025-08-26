La cantante Taylor Swift de 35 años de edad, anunció su compromiso con Travis Kelce, pero una de las swifties mayores está en La Casa de los Famosos México 2025 y es Dalilah Polanco.

El esperado anuncio de toda swiftie de lo perdió Dalilah Polanco de 53 años de edad, pero no es lo único que la integrante de La Casa de los Famosos México 2025 se ha perdido de Taylor Swift.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 se perdió el compromiso de Taylor Swift

Si bien Dalilah Polanco lo está dando todo en La Casa de los Famosos México 2025 con el cuarto Día, fuera del reality show ha pasado más de una noticia que le habría emocionado demasiado.

Dalilah Polanco, actriz. (@PolancoDalilah / Facebook)

Los fans de Dalilah Polanco y ella misma ha demostrado en distintos momentos de La Casa de los Famosos México 2025 que es fan de Taylor Swift.

Sin embargo, el mayor inconveniente de adentrarse en La Casa de los Famosos México 2025 fue que se podía perder de noticias relevantes afuera como el compromiso de Taylor Swift.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

El 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce dieron a conocer su compromiso luego de dos años de novios, lo que sin duda emocionaría mucho a Dalilah Polanco.

En otras ediciones de La Casa de los Famosos, los conductores han notificado a los integrantes de hechos importantes fuera como la muerte de Paquita la del Barrio, por ejemplo.

Sin embargo, hasta el momento en La Casa de los Famosos México 2025 no se ha dado el caso de que La Jefa dé noticias del exterior a los participantes.

Pese a ello, por el fanatismo de Dalilah Polanco con Taylor Swift se cree que podrían mandarle un carrito para que dentro de La Casa de los Famosos México 2025 pueda enterarse de la noticia.

No solo el compromiso; Dalilah Polanco también se perdió el anuncio del nuevo disco de Taylor Swift por La Casa de los Famosos México 2025

Dalilah Polanco no se enteró del compromiso de Taylor Swift porque está dentro de La Casa de los Famosos México 2025, pero no es el único detalle que se ha perdido de su artista favorita.

A cuatro semanas en La Casa de los Famosos México 2025 ha pasado mucho para el universo swiftie, como el lanzamiento del nuevo disco de la cantante que Dalilah Polanco también se perdió.

The Life of a Showgirl de Taylor Swift revela portada de su doceavo álbum (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Aunque en más de una ocasión Dalilah Polanco ha demostrado que las canciones de Taylor Swift viven en su mente, el nuevo disco The Life of a Showgirl, fue inesperado para todos los fans.

Sumado a ello, Dalilah Polanco no espera que saliendo de La Casa de los Famosos México 2025 podrá escuchar un nuevo disco de la cantante.

La Casa de los Famosos México 2025 termina en octubre, siendo que de llegar Dalilah Polanco a la final, el disco de Taylor Swift ya se habrá estrenado.