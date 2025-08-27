El outfit de Taylor Swift en su foto de compromiso con Travis Kelce se convirtió también en protagonista del importante anuncio.

Taylor Swift -de 35 años de edad- se robó todas las miradas de los fans con el atuendo que eligió para el día más feliz de su vida.

Precio del outfit completo de Taylor Swift para su compromiso con Travis Kelce

El elegante outfit que Taylor Swift lució para anunciar su compromiso con Travis Kelce, tiene un precio bastante elevado si sumamos cada prenda.

Estos son los precios:

Vestido a rayas de Ralph Lauren: Precio de 7 mil 428 pesos mexicanos

Sandalias Louis Vuitton: Precio de 16 mil 984 pesos mexicanos

Reloj Cartier: Precio de 342 mil 118 pesos mexicanos

Taylor Swift está oficialmente comprometida y el vestido de ensueño que usó cuando dio el “sí”, ya está causando furor en internet.

Para la ocasión, Taylor Swift eligió un vestido de rayas de Ralph Lauren, con escote cuadrado y falda larga, que combina sencillez y sofisticación.

Complementó su look con sandalias de tiras y su reloj Cartier dorado con diamantes, mismo que usó en el podcast New Heights de Travis Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Precio del anillo de compromiso de Travis Kelce a Taylor

El anillo de compromiso de Taylor Swift fue creado por la joyería Artifex Fine Jewelry.

De acuerdo con el portal Page Six, la pieza fue creada por la joyera Kindred Lubecky el propio Travis Kelce.

Es un diseño exclusivo y personalizado que evoca a joyas de época que se acompañan de un toque romántico y estético.

Por ser un diamante de talla Old Mine Cut incoloro y con detalles de filograna en los laterales, el anillo costaría entre 5 mil 599 millones y 9 mil 334 millones de pesos.

Anillo de compromiso de Taylor Swift (@taylorswift / Instagram)

Taylor Swift se compromete con Travis Kelce

Taylor Swift sorprendió el 26 de agosto de 2025 al anunciar su compromiso con Travis Kelce- de 35 años de edad- luego de 2 años de noviazgo.

En un dulce carrusel de fotos compartidas en Instagram, Taylor Swift dio a conocer la noticia, causando furor entre los swifties.

Las fotos parecían sacadas de uno de los propios videos musicales de Taylor Swift.

La pareja se abrazó bajo un arco floral, mientras que la cantante mostraba su imponente anillo de compromiso luciendo un vestido de rayas.

Por su parte, Travis Kelce combinó con su futura esposa con un polo negro de punto y pantalones blancos.