Paris Jackson criticó duramente la película Michael, dirigida por Antoine Fuqua, al considerar que “endulza” la vida de su padre y presenta una versión distorsionada de la realidad.

“Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos les va a gustar, ya que la película complace a un sector muy específico del fandom de mi padre que todavía viven en la fantasía” Paris Jackson, hija de Michael Jackson

La hija de Michael Jackson aseguró que el proyecto “cuenta muchas mentiras” y responde a una narrativa diseñada para complacer a los seguidores que aún viven en la idealización.

Paris subrayó que no forma parte de la producción y pidió ser desvinculada del proyecto, insistiendo en que la historia de Michael Jackson debe contarse con honestidad.

Paris Jackson acusa que la película cuenta versión distorsionada de la realidad

Michael, es la nueva película biográfica del famoso cantante Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua.

En medio del esperado estreno de la biopic de Michael Jackson, Paris Jackson se lanza contra el proyecto y acusa que cuenta “muchas mentiras” y una versión distorsionada de la realidad.

“Hay mucho endulzamiento, como si la narrativa estuviera controlada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas” Paris Jackson, hija de Michael Jackson

Paris Jackson dejó en claro que no forma parte del proyecto y solo desea que se cuente la historia de su padre con honestidad.

“Esa no es mi verdad, no es de donde vengo. Prefiero la verdad sobre las ventas y la ganancia monetaria” Paris Jackson, hija de Michael Jackson

Señala que la película “Michael” responde a una narrativa enfocada en una parte del fandom más cercana a la idealización que a los hechos.

“Lo que pasa con estas películas biográficas es que… Al final es Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real. Pero te lo venden como si fuera real y un montón de azúcar recubierto” Paris Jackson, hija de Michael Jackson

Paris Jackson desmintió versiones que apuntan a un supuesto resentimiento hacia su padre y subrayó que su postura responde únicamente a diferencias con la narrativa de la película.

“Algo que como mucha gente está diciendo es como ella odia a su papá, ella está resentida con él, ella no quiere hacer nada con él, porque no soy como tomar las decisiones en el set siendo un productor importante” Paris Jackson, hija de Michael Jackson

En el video, Paris Jackson señaló que la película “Michael” les va a gustar a los fans, pero es algo en lo que ella no participó por lo que les pidió que la dejen fuera del proyecto.

“A todos les va a gustar, véanla y disfrútenla, pero déjenme fuera de eso” Paris Jackson, hija de Michael Jackson

Paris Jackson ya se había pronunciado contra la película “Michael”

No es la primera vez que se pronuncia respecto al proyecto, en 2025 Paris Jackson expresó que había intentado corregir imprecisiones en el guion original, cuando leyó el primer borrador.

Pero al ser ignorada, decidió desvincularse por completo de la producción.

Mientras otros familiares como Prince y Jaafar Jackson apoyan activamente el filme, Janet Jackson también rechazó ser representada en la pantalla.

La película “Michael” evita abordar temas polémicos y acusaciones legales graves, lo que ha generado una división profunda entre los herederos del artista.

La cinta prioriza el éxito comercial y la nostalgia sobre una representación veraz y completa de la vida del músico.