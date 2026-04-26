La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX concluyó con Pumas arrebatando el liderato general a Chivas, al sumar 36 puntos tras vencer a Pachuca.

Pumas | 36 puntos Chivas | 36 puntos Pachuca | 31 puntos Toluca | 30 puntos Cruz Azul | 30 puntos Atlas | 26 puntos Tigres | 25 puntos América | 25 puntos Tijuana | 23 puntos León | 22 puntos Querétaro | 20 puntos FC Juárez| 19 puntos Rayados | 18 puntos San Luis | 18 puntos Necaxa | 18 puntos Mazatlán FC | 15 puntos Puebla | 13 puntos Santos | 9 puntos

El Rebaño Sagrado se quedó como sublíder debido a que Pumas tiene mejor diferencia de goles, un equipo que solo perdió un partido en el torneo de la Liga MX.

Pachuca es tercer lugar con 31 puntos, pero Cruz Azul lo rebasaría si derrota a Necaxa el domingo 26 de abril.

Resultados de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una serie de resultados que movieron la tabla de posiciones.

Estos son todos los resultados de la Jornada 17 de la Liga MX:

Puebla 1-2 Querétaro

Pachuca 0-2 Pumas

Tigres 4-1 Mazatlán FC

Toluca 4-1 León

Chivas 0-0 Tijuana

América 0-1 Atlas

FC Juárez 2-1 Atlético de San Luis

Santos 0-0 Monterrey

Cruz Azul 0-0 Necaxa

Pumas se puso de líder con su victoria sobre Pachuca (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo inicia la Liguilla Clausura 2026?

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX está programada para iniciar el sábado 2 de mayo de 2026 con los partidos de ida de los Cuartos de Final.

Cuartos de Final (Ida): 2 y 3 de mayo

Cuartos de Final (Vuelta): 9 y 10 de mayo

Así quedaron los cruces para los Cuartos de Final de la Liga MX

Con el partido Cruz Azul vs Necaxa pendiente, cuyo resultado podría cambiar el orden en la tabla general, al momento así quedan los cruces en Cuartos de Final de la Liga MX.