Debido a la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, las autoridades implementaron doble hoy no circula para el domingo 26 de abril de 2026.

Las restricciones vehiculares adicionales buscan reducir la exposición de la población a niveles críticos de contaminación, tras registrarse 163 ppb de ozono en Naucalpan.

Vehículos con hologramas 2, ciertos hologramas 1 y unidades con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas.

Hoy no Circula domingo 26 de abril por contingencia ambiental en CDMX (Redes sociales)

Doble hoy no circula: Vehículos que NO circulan el domingo 26 de abril de 2026

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los siguientes vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas:

Holograma de verificación 2: Todos los vehículos de uso particular.

Holograma de verificación 1: Vehículos cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8.

Hologramas de verificación 0 y 00: Únicamente aquellos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Sin holograma: Vehículos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas foráneas tienen la misma restricción que el holograma 2.

Taxis: Si cuentan con hologramas “00”, “0”, “1” o “2” y entran en los supuestos anteriores, no podrán circular de las 10:00 a las 22:00 horas (se les permite operar temprano para apoyar la movilidad).

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos de estas restricciones los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con holograma de verificación “0” o “00” que tengan un engomado distinto al amarillo o placas que no terminen en 5 o 6.

Las motocicletas también están exentas de la Fase 1 de Contingencia Ambiental.