¡Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos! Fue la cantante, de 35 años, quien compartió la noticia en Instagram.

Para sorpresa de muchos, Taylor Swift no se guardó detalles. La cantante publicó la imagen del momento en que Travis Kelce, de 35 años, le pidió matrimonio.

Pero además, mostró su anillo de compromiso por lo que muchas personas quieren saber el costo de la espectacular joya.

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift? El precio que Travis Kelce pagó para pedirle matrimonio

A poco de darse a conocer que Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar, el anillo de compromiso de la cantante tiene gran parte de la atención.

Debido a que Taylor Swift compartió una imagen en primer plano del anillo que Travis Kelce le entregó, se sabe que la pieza fue creada por la joyería Artifex Fine Jewelry.

De acuerdo con el portal Page Six, la pieza fue creada por la joyera Kindred Lubeck y el propio Travis Kelce.

Es un diseño exclusivo y personalizado que evoca a joyas de época que se acompañan de un toque romántico, pero de una elegante estética.

Debido a que los anillos de Artifex Fine Jewelry llegan a superar los 33 mil dólares (poco más de 616 pesos mexicanos ), se cree que por tratarse de una pieza exclusiva el costo es aún más elevado.

Costoso anillo de Artifex Fine Jewelry (Artifex Fine Jewelry)

Por ser un diamante de talla Old Mine Cut con detalles de filograna en los laterales y un diamante incoloro, el anillo costaría entre 300 mil y 500 mil dólares (cerca de 5, 599 millones y poco más 9, 334 millones mexicanos).

Anillo de compromiso de Taylor Swift (@taylorswift / Instagram)

¿Cuándo será la boda de Taylor Swift con Travis Kelce?

Se desconoce si Taylor Swift y Travis Kelce, quienes anunciaron su compromiso este 26 de agosto, ya eligieron la fecha de su boda.

Sin embargo, fans de Taylor Swift esperan que la cantante comparta su camino hacia el altar con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

Cabe recordar que la pareja oficializó su romance en septiembre de 2023, durante un partido de los Kansas City Chiefs.

El día de su compromiso, la cantante usó un vestido halter blanco con rayas negras de la marca Ralph Lauren cuyo costo es de 398 dólares (7 mil 428 pesos).

El jugador de la NFL se hincó y le pidió matrimonio a su musa. En ese momento la pareja se rodeaba de bellos arreglos florales.