La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este sábado 25 de abril que se activó Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX por altas concentraciones de ozono.

Mediante un comunicado, la CAMe notificó que la calidad del aire en la CDMX y el resto del Valle de México es muy mala, por lo que se implementará el programa doble Hoy No Circula el domingo 26 de abril de 2026.

Autoridades ambientales de la CDMX recomiendan posponer actividades al aire libre que puedan poner en riesgo la salud de los asistentes.

Activan contingencia ambiental en CDMX hoy sábado 25 de abril (CAMe)

Hoy no circula en CDMX por contingencia ambiental domingo 26 de abril de 2026

Debido a las altas concentraciones de ozono, CAMe activó el programa Hoy no Circula en CDMX para el domingo 26 de abril:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2

Vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8 y 0

Vehículos particulares con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6

Unidades que no porten holograma de verificación como: vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Hay restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Hoy no Circula domingo 26 de abril por contingencia ambiental en CDMX (Redes sociales)

Recomendaciones por contingencia ambiental en CDMX

Además del Hoy No Circula, las autoridades de CDMX emitieron otras recomendaciones, por la mala calidad del aire y las 163 partículas por billón de ozono.

Para priorizar la salud de la población, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre, como hacer ejercicio, entre las 13:00 y 19:00 horas

Se llama a suspender cualquier actividad al aire libre organizadas por autoridades públicas o privadas en mismo horario

No fumar, en especial en espacios cerrados

Evitar uso de aromatizantes, aerosoles o productos que contengan solventes

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas

Cargar gasolina después de las 18:00 horas

Y mantenerse informado en los canales oficiales, por lo que CAMe compartirá la actualización sobre la contingencia ambiental este sábado 25 de abril a las 20:00 horas.