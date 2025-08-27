Silvia Cigana, una vidente y tarotista habría predicho el compromiso y matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce en 2023.

El pasado 26 de agosto del 2025, Taylor Swift de 35 años de edad, y Travis Kelce de 35 años de edad revelaron su compromiso; pero en 2023, una vidente ya lo habría predicho.

Así predijo Silvia Cigana el compromiso y matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el pasado 26 de agosto, siendo un motivo de celebración por parte de todos los fans; sin embargo, ellos mismos recordaron que en 2023 ya se habría predicho.

Pues en TikTok, la tarotista y vidente Silvia Cigana dijo en 2023 que Taylor Swift y Travis Kelce se comprometerían para dar paso a un matrimonio y ahora, dos años después se cumplió su predicción:

“¿Cómo le va a ir a Taylor Swift con su nuevo novio Travis? Vamos a estar viendo. Ella es lista, una cantante muy afamada, vamos a ver. Acá lo que estoy viendo es que pueden llegar a formar una familia poniéndose de acuerdo y uniendo sus mundos. Ella había quedado muy sola, es hora de tomar decisiones; también sé que se va a tomar un descanso. Le espera familia: acá veo hijos, familia, todo correcto. Sus sueños se le cumplieron y ahora falta el tema hogar, que es una cosa que todos lo sabemos, se merece lo mejor. Él es un hombre muy masculino, muy protector, de otro mundo diferente al de ella y la hace sentir muy bien. La va a templar, la va a calmar, tienen mucho futuro. Esto es un nuevo inicio, otra etapa, algo nuevo con ilusiones nuevas, va a escribir mucho. Ella merece un hombre como él, va muy bien esta pareja.” Silvia Cigana

Y es que en redes sociales, los fans de Taylor Swit habían recordado esta predicción en 2023, cuando apenas se sabía que comenzaba una relación con Travis Kelce, el jugador de los Kansas City Chiefs.

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce sorprendió a todo el mundo, rompiendo en Internet y la redes sociales y emocionando especialmente a todos los fans de la cantante.

¿Qué predijo ahora Silvia Cigana, la vidente que reveló el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce?

A través de redes sociales, los fans de Taylor Swift recordaron a la vidente y tarotista Silvia Cigana quien en 2023 predijo que ella se comprometería y casaría con Travis Kelce; esto pese a que ambos iniciaban su relación.

Pues como se reveló, el pasado 26 de agosto se dio a conocer que Taylor Swift y Travis Kelce estaban comprometidos, siendo una noticia que sacudió al mundo y en especial a los fans de la cantante.

Fue por eso que la predicción de Silvia Cigana en 2023, fue recordada y se hizo viral tras cumplirse y ahora, dio una nueva predicción para Taylor Swift y Travis Kelce:

“Vamos a ver que le depara el futuro a Taylor Swift y Travis Kelce en su boda, cómo va a ser su boda. Esta va a ser esplendorosa con todo cuidado y contenido, acá está una boda plena en un lugar precioso. Todo el sueño de toda mujer, todos sus sueños se van a plasmar acá, se van a realizar. Muy feliz, muy anclada, muy jovial, sumamente feliz, muchos negocios y cosas que se van a aclarar. Veo una futura familia, todas las cosas que pasaron antes no fueron tan agradables, está todo superado. Esto le trae felicidad plena. Esto va a durar mucho tiempo, va a haber muchas modificaciones en su vida, en su estabilidad emocional estará completa, muy saludable. La vemos con mucho trabajo, con muchas cosas por elegir y por descansar, va a disfrutar de algo que ella anhela al cumplir sus sueños.” Silvia Cigana

Es decir que ahora, en el futuro de Taylor Swift y Travis Kelce de acuerdo con la vidente que predijo su matrimonio en 2023, le espera mucha felicidad por delante y una futura familia.

Por lo que los fans no caben de la alegría al ver que, después de varios tropiezos y fracasos amorosos, por fin Taylor Swift está viviendo el sueño que tanto anhelaba al lado de Travis Kelce.