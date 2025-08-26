Esto fue lo que dijo Donald Trump -de 79 años de edad- al ser cuestionado sobre el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce.
La noticia del compromiso entre Taylor Swift -de 35 años de edad- y Travis Kelce ha acaparado todos los titulares.
Donald Trump felicitó a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce
A través de sus redes sociales, Taylor Swift y Travis Kelce -de 35 años de edad- anunciaron su compromiso luego de dos años de novios.
La noticia de inmediato se viralizó en redes sociales; incluso, llegó a los oídos del presidente estadounidense, Donald Trump.
Durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.
De manera directa, Donald Trump aseguró que les deseaba mucha suerte en esta nueva etapa.
Ante la risa de los reporteros por su respuesta, Donald Trump continuó y alabó al jugador de fútbol americano, Travis Kelce.
Además, Donald Trump se expresó muy bien de Taylor Swift, pese a que en el pasado se ha mostrado muy crítico con ella.
“Creo que él es un gran jugador y una gran persona, y que ella es una persona extraordinaria, así que les deseo lo mejor”Donald Trump
Le recuerdan a Donald Trump que había atacado a Taylor Swift
La reacción de Donald Trump ante el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se viralizó en las redes sociales.
Y es que usuarios recordaron que en el pasado Donald Trump mostró no ser un gran admirador de Taylor Swift.
Esto luego de que Taylor Swift respaldó públicamente a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos del 2024.
Tras el apoyo que le mostró a su contrincante rumbo a las elecciones, Donald Trump escribió con mayúsculas en Truth Social: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”.
Incluso, hace unas semanas llamó a Taylor Swift “cantante progresista” y aseguró que “ya no está de moda”.
Cabe recordar que Taylor Swift también apoyó a Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020.
Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce se han pronunciado sobre las declaraciones de Donald Trump a su compromiso.