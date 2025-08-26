Esto fue lo que dijo Donald Trump -de 79 años de edad- al ser cuestionado sobre el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce.

La noticia del compromiso entre Taylor Swift -de 35 años de edad- y Travis Kelce ha acaparado todos los titulares.

Donald Trump felicitó a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce

A través de sus redes sociales, Taylor Swift y Travis Kelce -de 35 años de edad- anunciaron su compromiso luego de dos años de novios.

La noticia de inmediato se viralizó en redes sociales; incluso, llegó a los oídos del presidente estadounidense, Donald Trump.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.

De manera directa, Donald Trump aseguró que les deseaba mucha suerte en esta nueva etapa.

Ante la risa de los reporteros por su respuesta, Donald Trump continuó y alabó al jugador de fútbol americano, Travis Kelce.

Además, Donald Trump se expresó muy bien de Taylor Swift , pese a que en el pasado se ha mostrado muy crítico con ella.

“Creo que él es un gran jugador y una gran persona, y que ella es una persona extraordinaria, así que les deseo lo mejor” Donald Trump

El presidente Donald Trump habló sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.



"Creo que es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte", señaló el mandatario.



Video: Newsource pic.twitter.com/CvGudczD8w — NMás (@nmas) August 26, 2025

Le recuerdan a Donald Trump que había atacado a Taylor Swift

La reacción de Donald Trump ante el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se viralizó en las redes sociales.

Y es que usuarios recordaron que en el pasado Donald Trump mostró no ser un gran admirador de Taylor Swift.

Esto luego de que Taylor Swift respaldó públicamente a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos del 2024.

Tras el apoyo que le mostró a su contrincante rumbo a las elecciones, Donald Trump escribió con mayúsculas en Truth Social: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!” .

Incluso, hace unas semanas llamó a Taylor Swift “cantante progresista” y aseguró que “ya no está de moda”.

Cabe recordar que Taylor Swift también apoyó a Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce se han pronunciado sobre las declaraciones de Donald Trump a su compromiso.