Travis Kelce reveló que nunca ha discutido con Taylor Swift en los dos años y medio que llevan de relación.

A través de su podcast New Heights , Travis Kelce de 36 años de edad reveló que durante su relación con Taylor Swift de dos años y medio, jamás han discutido y los fans ya lo están celebrando.

Esta revelación de Travis Kelce sobre nunca haber discutido con Taylor Swift durante su relación de pareja, la hizo en su podcast junto a su hermano Jason Kelce y George Clooney, invitado especial en el podcast de los hermanos Kelce.

“Bueno, solo han pasado dos años y medio y tienes razón. No he discutido con Taylor nunca”. Travis Kelce

Esta declaración de Travis Kelce llega luego de que George Clooney hablara sobre su relación con su esposa Amal, y revelar que tampoco había discutido en su relación de más de 10 años, preguntándole a Travis si podía decir lo mismo de su relación con Taylor Swift.

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto del 2025 , Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron su compromiso en redes sociales, noticia que emocionó a los fans tanto de la cantante de 35 años de edad, como del jugador de la NFL con quien comenzó a salir en 2023.

Y ahora con la revelación de Travis Kelce sobre su relación con Taylor Swift en donde afirmó que durante los dos años y medio que llevan de relación jamás han discutido, el nombre de ambos ya se ha convertido en tendencia.

Pues muchos aseguran que no le creen a Travis Kelce mientras que otros, afirman que el que no discutan revela la buena relación y la comunicación que ambos tienen como pareja y futuros esposos.