Muchas personas se han cuestionado sobre quién es Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado.

Esto luego de que su boda con Mar Collado se ha viralizado por todos los personajes de la esfera política, empresarial y del espectáculo que se dieron cita.

¿Quién es Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado?

Son pocos los detalles que se conocen sobre Gonzalo Zabala Junco y es que su nombre ha salido por ser el yerno de Juan Collado.

Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado (@marcollado1 / Instagram )

Gonzalo Zabala Junco mantiene su vida alejada del ojo público, incluso sus redes sociales se encuentran privadas.

¿Cuántos años tiene Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado?

No hay información pública disponible sobre la edad exacta de Gonzalo Zabala Junco.

¿Quién es la esposa de Gonzalo Zabala Junco?

Desde el 2019, Gonzalo Zabala Junco se encuentra casado con Mar Collado.

Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado (@marcollado1 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado?

Al desconocerse la fecha de nacimiento no se tiene información sobre su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado?

Leticia Calderón y Yadhira Carrillo revelaron en 2020 que Juan Collado debutaría como abuelo gracias a su hija Mar Collado y Gonzalo Zabala Junco.

A través de las redes sociales Mar Collado y Gonzalo Zabala Junco se han dejado ver con dos pequeños.

Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado (@marcollado1 / Instagram )

¿Qué estudió Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado?

Se desconoce información sobre los estudios de Gonzalo Zabala Junco.

¿En qué ha trabajado Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado?

No hay información sobre el trabajo de Gonzalo Zabala Junco.

Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado (@marcollado1 / Instagram )

Estos fueron algunos de los invitados a la boda de Gonzalo Zabala Junco y Mar Collado

A la boda de Mar Collado Dot con Gonzalo Zabala asistieron varias figuras de la esfera política, empresarial y del espectáculo, entre los que se encuentran:

Otro de los asistentes fue Julio Iglesias, quien le cantó a los novios y les dirigió un emotivo mensaje.