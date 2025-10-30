La actriz Leticia Calderón buscará demandar al usuario de TikTok que difundió un video asegurando que había muerto, pues su familia temió lo peor.

En octubre de 2025, se difundió por TikTok un video donde supuestamente Galilea Montijo compartía que Leticia Calderón había muerto, pero el clip fue hecho con IA.

¿Quién es Leticia Calderón? La actriz a la que le inventaron que había muerto

Leticia Calderón León es una actriz originaria de la Ciudad de México, conocida por su trabajo en telenovelas y teatro.

Recientemente, Leticia Calderón tuvo que salir a los medios a desmentir que había muerto tras la difusión de un video que aseguraba esta noticia.

Leticia Calderón (FRANCISCO RODRÍGUEZ / CUARTOSCURO)

Ante esto, Leticia Calderón se asesoró con su exesposo, Juan Collado, para iniciar una denuncia contra quien difundió esta falsa noticia.

¿Qué edad tiene Leticia Calderón?

Leticia Calderón nació el 15 de julio de 1968; actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es el esposo de Leticia Calderón?

Leticia Calderón fue pareja de Juan Collado por 8 años.

Leticia Calderón y Juan Collado (Agencia México )

¿Qué signo zodiacal es Leticia Calderón?

Leticia Calderón es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Leticia Calderón?

Leticia Calderón tiene dos hijos:

Luciano Collado, de 21 años de edad

Carlo Collado, de 20 años de edad

Leticia Calderón (Leticia Calderón Instagram @letycalderon79)

¿Qué estudió Leticia Calderón?

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

¿En qué ha trabajado Leticia Calderón?

Leticia Calderón debutó en la actuación a los 14 años en la novela ‘Amalia Batista’ de Valentín Pimstein.

Posteriormente participó en telenovelas como:

Principessa

El Camino secreto

La Indomable

La casa al final de la calle

Valeria y Maximiliano

Entre la vida y la muerte

Esmeralda

El diario de Daniela

Amor real

Amor bravío

Por amar sin ley

El amor invencible

Mi amor sin tiempo

Leticia Calderón también ha participado en series como Mujeres Asesinas y Madre de Alquiler.

Leticia Calderón (Leticia Calderón Instagram @letycalderon79)

Leticia Calderón quiere demandar a quien inventó su muerte en TikTok

En entrevista con De Primera Mano, Leticia Calderón aclaró que se encuentra bien de salud y arremetió contra la cuenta de TikTok que difundió un video confirmando su muerte.

En el clip creado con inteligencia artificial, se ve a Galilea Montijo anunciando la muerte de Leticia Calderón.

La actriz expresó que buscará denunciar al usuario de TikTok que difundió esta noticia falsa y pide a sus fans no caer en fake news.