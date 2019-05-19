El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido enfático sobre su divorcio de la actriz Angélica Rivera con quien compartiera 9 años de matrimonio y este fin de semana se dejó ver con quien sería su nueva pareja, la modelo Tania Ruiz.

El sábado 18 de mayo de 2019, Peña acudió con la modelo oriunda de San Luis Potosí a la boda religiosa de Gonzalo Zabala Junto con María del Mar Collado Dot, hija del abogado Juan Collado, quien representó al expresidente en su divorcio con la actriz de Televisa.

A la fiesta celebrada en la Hacienda de Jajalpa ubicada sobre el kilómetro 44 de la carretera México-Toluca en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, asistió junto a sus hijos: Paulina Peña y Alejandro Peña Pretelini.

Alfredo del Mazo, Romero Deschamps, Beltrones y Julio Iglesias, estuvieron en la boda

En la mesa se sentaron junto al senador priista y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps; el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; el padre de la novia, Collado Mocelo y el cantante Julio Iglesias y su esposa, Miranda Rijnsburger.

Iglesias deleitó a la pareja de novios y a los invitados con la canción “De niña a mujer” que dedicó desde la mesa a Collado y Zabala.

Aunque Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz no asistieron a la misa que se celebró en la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús en las Lomas de Chapultepec, llegaron a la Hacienda en medio de un fuerte dispositivo de seguridad e ingresaron por una puerta distinta a la del resto de los invitados para evitar a los fotógrafos.

El menú fue de tres tiempos con langosta, cortes de carne y postres, pero sin pastel, todo a cargo de Eduardo Kohlmann Banquetes.

Con información de Revista Clase y Quien