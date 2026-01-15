El nombre de Mar Collado Dot se ha viralizado luego de que se revivió su boda con Gonzalo Zabala a la que acudieron diferentes políticos.

Sin embargo, se ha señalado que varios de los asistentes han acabado presos o investigados, por lo que muchos de han cuestionado sobre quién es Mar Collado Dot, hija de Juan Collado.

¿Quién es Mar Collado Dot, hija de Juan Collado casada con Gonzalo Zabala?

Mar Collado Dot es hija del abogado mexicano Juan Collado y su primera esposa, María del Mar Dot Bohigas.

Mar Collado Dot, hija de Juan Collado que se encuentra casada con Gonzalo Zabala (@marcollado1 / Instagram )

Su nombre ha salido sobre todo cuando se habla de Juan Collado, abogado que fue detenido en la Ciudad de México por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras cuatro años preso, Juan Collado salió de la cárcel en 2023.

Es hermana de Juan Collado Jr. y hermanastra de Luciano y Carlo Collado.

¿Cuántos años tiene Mar Collado Dot, hija de Juan Collado casada con Gonzalo Zabala?

No hay información pública acerca de la edad de Mar Collado Dot.

¿Quién es el esposo Mar Collado Dot, hija de Juan Collado?

En mayo de 2019, Mar Collado se casó con Gonzalo Zabala Junco.

La pareja inició su relación en 2014, fue en 2018 que anunciaron su compromiso, el cual se hizo oficial en enero, con una cena familiar en la que Gonzalo formalmente pidió la mano de Mar a su padre Juan Collado.

Mar Collado Dot, hija de Juan Collado que se encuentra casada con Gonzalo Zabala (@marcollado1 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Mar Collado Dot, hija de Juan Collado casada con Gonzalo Zabala?

Al no tenerse información concreta sobre la fecha de nacimiento de Mar Collado Dot, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Mar Collado Dot, hija de Juan Collado casada con Gonzalo Zabala?

No se tiene mucha información sobre la vida privada de Mar Collado Dot, pero en marzo de 2020, Leticia Calderón confirmó que Juan Collado se convirtió en abuelo por primera vez gracias a su hija .

“Mar y Gonzalo ya son padres y ambos están felices. El bebé está hermoso. No lo he conocido personalmente, pero tanto Mar como su hermano Juan nos han enviado videos y fotos que desde luego no voy a subir a redes. Tampoco voy a mencionar cuando nació. Sí puedo decir es niño y que su nombre empieza con Gero” Leticia Calderón

A principios del 2020, Yadhira Carrillo también confesó que Juan Collado se encontraba feliz debido a que su hija Mar tendrá a su primer bebé a finales del mes de enero.

En fotos de Instagram, Mar Collado Dot también se deja ver con una niña.

Mar Collado Dot, hija de Juan Collado que se encuentra casada con Gonzalo Zabala (@marcollado1 / Instagram )

¿Qué estudió Mar Collado Dot, hija de Juan Collado casada con Gonzalo Zabala?

No hay información pública sobre los estudios de Mar Collado Dot.

¿En qué ha trabajado Mar Collado Dot, hija de Juan Collado casada con Gonzalo Zabala?

No hay detalles específicos que describan su trabajo, profesión o carrera actual.

Mar Collado Dot es conocida principalmente por ser hija del abogado mexicano Juan Collado y María del Mar Dot Bohigas.

Mar Collado Dot, hija de Juan Collado que se encuentra casada con Gonzalo Zabala (@marcollado1 / Instagram )

Así fue la boda de Mar Collado Dot, hija de Juan Collado, con Gonzalo Zabala

La boda de Mar Collado Dot con Gonzalo Zabala reunió a varias figuras de la esfera política, empresarial y del espectáculo, entre los que se encuentran:

Otro de los asistentes fue Julio Iglesias, quien le cantó a los novios y les dirigió un emotivo mensaje.