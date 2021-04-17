El presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con analistas de Estados Unidos se equivocó dos veces con Carlos Urzúa.

La primera equivocación del mandatario fue al designar a un secretario de Hacienda y Crédito Público a una persona sin experiencia financiera.

La segunda equivocación de AMLO, fue que pensó que Urzúa sería un funcionario leal a su gobierno y resultó que en pocos meses se pasó al bando crítico de la 4T.

Ayer un grupo fuertemente armado sacó de un restaurante de Lomas de Chapultepec, al abogado de Carlos Romero Deschamps, Juan Collado, lo que se trató de mantener en absoluta secrecía en la Fiscalía General de la República.

La detención ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este martes, cuando este famoso abogado estaba en el restaurante Morton’s de Paseo de las Palmas.

En un breve comunicado la FGR informó que cumplimentaron en la Ciudad de México, una orden de aprehensión en contra de Juan Collado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se rumoró que en el mismo restaurante se encontraba el líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps, lo cual resultó no ser cierto, pero después de la detención de su abogado, fue buscado insistentemente por los medios de comunicación, sin una respuesta favorable.

Recordemos que Juan Collado, señalado por el mandatario como el abogado de la mafia del poder, celebró recientemente en una hacienda en el Estado de México, la boda de su hija María del Mar con Gonzalo Zabala Junco

A la celebración fueron invitados cuestionados personajes como Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, el expresidente Enrique Peña Nieto y su novia, Tania Ruiz Eichelmann, José Narro exrector de la UNAM, el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, entre otros invitados.

Uno de los invitados distinguidos y amigo personal del abogado Juan Collado, fue Julio Iglesias, quien le cantó a los novios y les dirigió un sentido mensaje.

Esa boda fue considerada un agravio para el gobierno de López Obrador, debido a la presencia de los señalados personajes, pues algunos aún tienen cuentas pendientes con la justicia mexicana.

Muchos dicen que la detención de Juan Collado es una especie de cortina de humo para tapar los efectos de la renuncia de Carlos Urzúa, en oposición a ello, el dólar cerró a 19 pesos, como una señal de que no se alteraron los mercados.